Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη και απάντησε με χιούμορ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανιωνίου με 79-71 (15/03) στη Νέα Σμύρνη, σε ένα ματς που «έκρυβε» αρκετή ένταση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης για την Stoiximan GBL, είχε διάθεση για… χιούμορ, όταν ρωτήθηκε για την εμφάνιση και τη συνεισφορά του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για 12:30 και πέτυχε 9 πόντους, ενώ μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ.

Ο Μπαρτζώκας, λοιπόν, όταν ρωτήθηκε επανειλημμένως για το κατά πόσο σημαντικός ήταν ο Λαρεντζάκης στο συγκεκριμένο παιχνίδι, χάρισε μία επική ατάκα, λέγοντας: «Μήπως είστε φίλος του Λαρεντζάκη;»!

«Είστε φίλος του Λαρεντζάκη; Εγώ πάντως δεν είμαι υπέρ της τρέλας»



Επική απάντηση Μπαρτζωκα σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον Γιαννουλη Λαρεντζακη & κατά πόσον το νεύρο που κουβαλάει βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κάμψει την σθεναρή αντίσταση του Πανιωνίου — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) March 15, 2026

Ακολούθως, συμπλήρωσε μιλώντας για την εμφάνιση του παίκτη του, αλλά και αν με την τρέλα του ο Ολυμπιακός καθάρισε το ματς:

«Ο Λαρεντζάκης ήταν πολύ σημαντικός. Έπαιξε πολύ καλά, όσο έπαιξε και βοήθησε για να κερδίσουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τρέλας για να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα να παίζουμε συναίσθημα φυσικά, αλλά να μπορούμε να ισορροπήσουμε στο συναίσθημα και τη λογική.

Ο Λαρεντζάκης πολλές φορές ξεφεύγει, σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Εκτέλεσε καλά το πλάνο, σούταρε καλά την μπάλα, έπαιξε άμυνα και έκανε αυτά που πρέπει να κάνει ένας παίκτης του Ολυμπιακού, γιατί οποιοσδήποτε φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να παίζει για τη νίκη».

