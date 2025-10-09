Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε στη Media Day του Ολυμπιακού, εν όψει του παιχνιδιού με την Dubai BC, την απομάκρυνση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα.

Φυσικά, όπως τόνισε και ο τεχνικός των Πειραιωτών, δεν έκρινε την συγκεκριμένη απόφαση ως σωστή ή λανθασμένη, αλλά αντίθετα, στάθηκε περισσότερο στο παγκόσμιο φαινόμενο που επικρατεί με τη γρήγορη αντικατάσταση των προπονητών.

Κάτι που ισχύει τόσο στον χώρο του μπάσκετ, όσο και στον αντίστοιχο του ποδοσφαίρου, φτάνοντας μέχρι την Αγγλία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Όσο αυξάνεται η οικονομική δύναμη που αυτή τη στιγμή παράγει το μπάσκετ και η δημοφιλία του, αυξάνεται και η πίεση στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες ομάδων, είτε GM’s, είτε προπονητές, είτε παίκτες. Αυτή τη στιγμή η πίεση που υπάρχει σε όλες τις ομάδες είναι μεγάλη. Προφανώς δεν υπάρχει η ανάλογη υπομονή. Δεν θέλω να κρίνω αποφάσεις άλλων διοικήσεων, ούτε κανενός.

Ο Γιάννης είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, είναι δεδομένο. Το λένε τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, γίνεται στην Αμερική, γίνεται στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο, οι προπονητές αλλάζουν πολύ συχνά. Είναι ένα σημείο των καιρών. Δεν υπάρχει πολλή υπομονή. Υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα. Υπάρχει μετάθεση ευθυνών. Είναι κάτι που θα βλέπουμε τα επόμενα χρόνια».

Για τις απουσίες: «Νομίζω γενικά θα δούμε μία αστάθεια από όλες τις ομάδες φέτος. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πρέπει να καταλάβετε όλοι την δυσκολία του εγχειρήματος αυτού για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Εμείς δυστυχώς έχουμε κάποιες απώλειες. Δυστυχώς για εμάς χτύπησε ο Γουόκαπ και δεν θα παίξει. Από μία πλήξη στον γλουτιαίο, έχει αιμάτωμα και θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Οπότε είναι μία σημαντική απουσία για εμάς. Συν το γεγονός ότι είναι έξω ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς. Ο Φουρνιέ θα δούμε αν θα είναι έξω ή όχι, γιατί θα δοκιμάσει τώρα. Γενικά πάντως είναι κι αυτός δύσκολα να παίξει. Ο Ντόντα Χολ είχε μία τροφική δηλητηρίαση, είναι εδώ θα κάνει προπόνηση και θα είναι. Γενικά στην περιφέρειά μας έχουμε θέματα και θα πρέπει με ομαδικό παιχνίδι να τα καλύψουμε».

Για το ματς με την Dubai BC: «Πρόκειται για μία ομάδα με ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο. Όχι αντίστοιχη αμυντική προσήλωση. Μία ομάδα που ίσως είναι η καλύτερη στις iso επιθέσεις ένας εναντίον ενός. Παίζει τελείως διαφορετικό μπάσκετ απ’ ότι εμείς. Εμείς πρέπει να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Πρέπει να είμαστε physical, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, γιατί είναι πολύ ταλαντούχοι παίκτες, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει το παιχνίδι να πάει σε έναν ρυθμό πάνω κάτω. Θέλουμε να εκτελέσουμε καλά. Είναι ένα δύσκολο ματς, γιατί είναι και το πρώτο στην έδρα μας».

Για το αν δυσκολεύει το έργο του, απέναντι σε μία καινούργια ομάδα, όπως η Dubai BC: «Κατά βάση καινούργιες ομάδες είναι όλες. Όλες έχουν προσθήκες και αφαιρέσεις. Το δείγμα είναι μικρό γενικά. Οι προπονητικές φιλοσοφίες θέλουν κάποιο χρόνο να καθιερωθούν στις ομάδες. Βλέπεις πολλά τρικ. Τα ταξίδια είναι πολύ περισσότερα, αλλά έχουμε ένα δείγμα στο τι παίζουν, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλές. Κι εμείς έχουμε νέα πρόσωπα. Κι εμείς αμυντικά έχουμε πολλές φορές ανισορροπία αυτή τη στιγμή, από κακές συνεννοήσεις, ίσως από κακή εκτίμηση πραγμάτων. Αλλά έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι, μέχρι να σταθεροποιήσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι γρήγορα θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που είμαστε».