Οι δύο πρώτες αναμετρήσεις της είχαν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να σκεπάζει τους «αιθέρες» της Euroleague, αλλά δεν είναι ο μοναδικός…

Ο Ολυμπιακός έφυγε από την ισπανική «διαβολομβδομάδα», με μία νίκη στις «αποσκευές» του.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να ξεπέρασαν το «εμπόδιο» της Μπασκόνια (30/09, 96-102) στην πρεμιέρα της Euroleague, αλλά έχασαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης (02/10, 89-77).

Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ένας αθλητής των Πειραιωτών έχει καταφέρει να είναι πρώτος σε μία ξεχωριστή κατηγορία.

Ποιος είναι αυτός; Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, αλλά έχει και «συγκάτοικο» στην κορυφή!

«Έργο» Μιλουτίνοφ: Μία ανάσα από δύο all time κορυφαίες 5άδες της Euroleague Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν κυριαρχικός στη Βιτόρια, επιβεβαιώνοντας τα (πολύ) κολακευτικά λόγια του συμπαίκτη και καλού του φίλου, Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Μιλουτίνοφ έχει σκεπάσει τους «αιθέρες», αλλά…

Ο Σέρβος σέντερ σε 26:11 λεπτά συμμετοχής έχει… αριθμούς double-double! Για την ακρίβεια, μετράει 11 πόντους, αλλά και 11.5!

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός σε ό,τι αφορά τον τομέα των «σκουπιδιών», άλλωστε μόνο ένας τον «κοντράρει» στην κορυφή!

Αυτός είναι ο Αλάν Ντοκοσί! Ο Γάλλος φόργουορντ, μετά από δύο σεζόν στην Ντιζόν πήρε «προαγωγή» για τη Euroleague, καθώς η Παρί τον πρόσθεσε στο δυναμικό της.

The @BKTtires stat leaders from Round 1 are these👇



PIR: Will Clyburn (30)



Points: Mike James (24)



Rebounds: Nikola Milutinov (14)



Assists: Wade Baldwin IV (10)



Steals: Jimmy Clark III (3)



Blocks: Walter Tavares (3)#LeaveYourMark pic.twitter.com/Pl9oDZgv8p — EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025

Στα πρώτα του δύο ματς στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, με τους Γάλλους έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις.

Σε 19:57 λεπτά συμμετοχής έχει 5.5 πόντους κατά μέσο όρο, αλλά και 11.5 ριμπάουντ! Δηλαδή, είναι σε «ισοβαθμία» με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως πολύ κοντά τους είναι ακόμα ένας «ερυθρόλευκος».

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει ξεκινήσει τη σεζόν έχοντας 18.5 πόντους και 11 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, στα πρώτα δύο ματς!

Κάπως έτσι, ο Βούλγαρος φόργουορντ «κλείνει» την 3άδα που σκεπάζει τους «αιθέρες» της Euroleague, καθώς ο Φίλιπ Πετρούσεφ στη θέση Νο.4 έχει 8 «σκουπίδια» κατά μέσο όρο!

Για να δούμε, θα μπορέσει κάποιος από τους Πειραιώτες να παραμείνει στην κορυφή και στο τέλος της σεζόν;

Μόνο ο χρόνος θα δείξει την απάντηση…

Δείτε ΕΔΩ τους μπασκετμπολίστες με τα περισσότερα ριμπάουντ στη Euroleague.