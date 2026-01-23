Ο κόσμος του Παναθηναϊκού φαίνεται πως έχει σοβαρές ενδείξεις για να… σκάσει ένα χαμόγελο, μετά την ήττα από την Μακάμπι.

Η έξοδος κινδύνου του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ είχε ούτως ή άλλως υψηλό βαθμό δυσκολίας. Ο οποίος έγινε ακόμα μεγαλύτερος όταν αποφασίστηκε ο Τσέντι Οσμάν να μην πάρει θέση μάχης αφού οι ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα δεν του επέτρεψαν να δηλώσει εαυτόν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Σε μία ατμόσφαιρα «καυτή» και ένα κοινό που… κόχλαζε, ο Παναθηναϊκός είχε σημαντικές ευκαιρίες να πανηγυρήσει στην επιστροφή ελληνικής ομάδας στο Ισραήλ. Προσδοκίες όμως που βρήκαν σίδερο στις προσπάθειες των Σλούκα, Γκραντ και όχι μόνο. Σε μια βραδιά που έτσι όπως εξελίχθηκε το αγωνιστικό μπήκε για λίγο σε δεύτερη μοίρα, με τον Εργκίν Αταμάν να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες τέλεσης του αγώνα θέτοντας παράλληλα και έντονους προβληματισμούς.

Παρόλα αυτά υπάρχουν κι ευχάριστα το διάστημα αυτό για τους «πράσινους» που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους παρόντες (Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ) αλλά και όσους έπεται να γυρίσουν.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το SDNA, ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επιστροφής του από τον τραυματισμό που τον έχει αφήσει εκτός δράσης πολλούς μήνες. Ο άσος από τη Μαρτινίκα ανεβάζει διαρκώς στροφές ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να μπει σε πλήρες πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, ανεβάζοντας ένταση σε ασκήσεις με μπάλα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί χρονικά μιας και πρόκεται για μια πολύμηνη απουσία και κανείς δεν μπορεί να βάλει το… χέρι του στη φωτιά.

Η ατάκα που θυμήθηκε ο Αταμάν και εκνευρίστηκε: Πως αντέδρασε προς τους φίλους της Μακάμπι; (video) Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε στους φίλους της Μακάμπι με τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό ενώ αποχώρησε κακήν κακώς από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου.

Ένα χαρμόσυνο όπως και να έχει νέο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον σύλλογο τον ίδιο που δεν έχει βρει ακόμα… γιατρειά, έναν χρόνο και κάτι μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, τον περασμένο Δεκέμβρη στο ματς με την Μπασκόνια.

Φυσικά και θα χρειαστεί κάποιες εβδομάδες αφότου ξεκινήσει πλήρες πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων για να βρεθεί σε θέση να μπει στις ομαδικές προπονήσεις και μετά σταδιακά να κερδίσει και πάλι τον χρόνο συμμετοχής του. Όμως στο «τριφύλλι» υπάρχει πλήθος στην θέση ‘5’.

Με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ αν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα, ο Παναθηναϊκός θα έχει 4 σέντερ. Και κανένας τους δεν αποτελεί… πρότζεκτ εξέλιξης αλλά έτοιμοι παίκτες που διεκδικούν ρόλο και χρόνο συμμετοχής. Απαγορευτικό το νούμερο ακόμα και για τις υπάρχουσες συνθήκες με πολύ πιεσμένο αγωνιστικό καλεντάρι σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από την κατάσταση λοιπόν του Γάλλου διεθνή και το – άγνωστο για την ώρα – ακριβές διάστημα επανόδου, θα εξαρτηθεί και ο αριθμός των «ψηλών» με τους οποίους θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος της σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, αν και εφόσον ο Ματίας Λεσόρ μπει κανονικά στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν και βγάλει το τελικό διάστημα επανένταξης στο ρόστερ χωρίς (μικρο)ενοχλήσεις, τότε το «τριφύλλι» αναμένεται να κάνει χρήση του out που έχει προνοήσει και βάλει στο συμβόλαιο του Ομέρ Γιούρτσεβεν, όταν αποφασίστηκε αυτός να συνεχίσει παρά την άφιξη του Φαρίντ και την επιστροφή του Χολμς. Κάτι που ισχύει μέχρι το τέλος του Φλεβάρη.

‘Εκρηξη Αταμάν στο Τελ Αβίβ αναφέροντας και το NBA: «Αυτό δεν είναι μπάσκετ…» Την απογοήτευσή του για τις συνθήκες που διεξήχθη η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι, έδειξε ο Εργκίν Αταμάν με τις δηλώσεις του.

Με το come back του Ρισόν Χολμς από τον τραυματισμό του, είναι ξεκάθαρο πως ο Τούρκος τεχνικός τον έχει χρίσει βασικό στην ιεραρχία με τον χρόνο των Φαρίντ και Γιουρτσεβέν να έχει περιοριστεί. Άλλωστε και όπως δήλωσε ο ίδιος μετά την επικράτηση κόντρα στην Μπασκόνια, δεν προτίθεται να ανοίξει τόσο το ροτέισον αλλά να πορευτεί με 9-10 παίκτες, τους πιο έτοιμους ανάλογα και με τον αντίπαλο από εδώ και στο εξής.

Όλα θα κριθούν λοιπόν τον επόμενο μήνα για τους «πράσινους» αναφορικά με την frontcourt τους. Υπενθυμίζεται πως ο Ματίας Λεσόρ έχει να αγωνιστεί από το Final Four του Αμπού Ντάμπι, όταν και έτρεξε να προλάβει τους αγώνες μετά από πέντε μήνες περίπου στα… πιτς. Μπήκε ξανά στο χειρουργείο με εξιδεικευμένο γιατρό ώστε να διορθώσει το πρόβλημα που δεν είχε αφήσει πίσω του και ανεβάζει στροφές για την τελική του επιστροφή στη δράση.