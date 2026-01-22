Την απογοήτευσή του για τις συνθήκες που διεξήχθη η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι, έδειξε ο Εργκίν Αταμάν με τις δηλώσεις του.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει μάθει να μασάει τα λόγια του και αυτό επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ, κόντρα στη Μακάμπι.

Είναι γνωστό πως ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποτελεί μία ισχυρή προσωπικότητα, έντονη. Με αυτή τη φιλοσοφία έχει κάνει λαμπρή καριέρα στα κορτ της Ευρώπης, έχει πετύχει. Και δεν την αποχωρίζεται. Είναι μέρος του χαρακτήρα του, του εαυτού του.

Οι «πράσινοι» έμειναν ζωντανοί μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της επικίνδυνης αποστολής στο Ισραήλ και διεκδίκησαν το ματς κόντρα στη Μακάμπι. Σλούκας όμως και Γκραντ στη συνέχεια βρήκαν σίδερο στα μακρινά σουτ της προσπέρασης, από τα πολλά ελεύθερα που έχασε το «τριφύλλι» στην τελευταία περίοδο. Αντί για 73-74, το σκορ έγινε 75-71 με το ζευγάρι βολών και ο ελλιπής Παναθηναϊκός (εκτός Ναν, Οσμάν, Μήτογλου) επιστρέφει στην Αθήνα, κρατώντας το μαχητικό πνεύμα που παρουσίασε σε μία «καυτή» ατμόσφαιρα. Στα όρια του εχθρικού, λαμβάνοντας υπόψιν τα όσα έγιναν από τη στιγμή που έφτασε το πούλμαν στο γήπεδο.

Το γεγονός αυτό ο Εργκίν Αταμάν δεν το άφησε να περάσει δίχως να το σχολιάσει. Ο Τούρκος τεχνικός αφόυ έκανε ένα αγωνιστικό σχόλιο, στάθηκε στις δηλώσεις του στην κάμερα της Euroleague TV, στην ανοχή που έδειξαν όλοι σε τέτοιες συνθήκες.

«Ήμασταν hustle, παίξαμε σπουδαία άμυνα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι, στην τελευταία περίοδο όμως βρήκαμε εννιά ελεύθερα σουτ και βάλαμε μόλις ένα. Αυτά όσαν αφορά τον μπασκετικό τομέα.

Από την άλλη μεριά… Συγκρίνουμε το ΝΒΑ με την Ευρωλίγκα. Έχω πει ότι η Ευρωλίγκα είναι η καλύτερη διοργάνωση στον κόσμο, στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν ήταν μπάσκετ. Αν έρχεσαι στο γήπεδο για να κάνεις τη δουλειά σου και δέκα χιλιάδες άνθρωποι, άρχισαν να έρχονται στο παρκέ. Με περίμεναν στην πόρτα των αποδυτηρίων μας και για όλο το παιχνίδι με προσέβαλαν και κανένας δεν κάνει κάτι. Αυτό δεν είναι μπάσκετ, αυτό δεν είναι αθλητισμός.

Δεν έχω δει τέτοιου είδους πράγματα να συμβαίνουν πουθενά στο ΝΒΑ, Οπότε θα σταματήσω να συγκρίνω την Ευρωλίγκα με το ΝΒΑ. Αυτό δεν είναι μπάσκετ. Δεν είναι σπορ. Εγώ κάνω την δουλειά μου, είμαι περήφανος που οδήγησα την ομάδα μου παλαιότερα στο Final Four αποκλείοντας την Μακάμπι και στη συνέχεια πήραμε την κούπα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έκανα.

Αλλά εδώ 10-15 χιλιάδες με προσέβαλαν σε όλο το παιχνίδι, όχι μόνο σε μια φάση ή για ένα λεπτό και κανένας δεν έκανε τίποτα. Οι διαιτητές, ο κομισάριος, οι αρμόδιοι. Κανένας δεν έκανε τίποτα. Οκ, συνεχίστε έτσι, συνεχίστε έτσι.» Τάδε έφη ο Εργκίν Αταμάν πριν αποχωρήσει από την flash interview.