Η ατάκα που θυμήθηκε ο Αταμάν και εκνευρίστηκε: Πως αντέδρασε προς τους φίλους της Μακάμπι; (video)

Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε στους φίλους της Μακάμπι με τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό ενώ αποχώρησε κακήν κακώς από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου.

Επεισοδιακή εξελίχθηκε η βραδιά για τον Παναθηναϊκό στο Τελ Αβίβ (75-71), στην επιστροφή ελληνικής ομάδας στο Ισραήλ για αγώνα και την έδρα της Μακάμπι μετά το 2022. Με κεντρικό πρόσωπο τον Εργκίν Αταμάν.

Οι «πράσινοι» φλέρταραν με το «διπλό» σε μία… καυτή ατμόσφαιρα μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως η μεγάλη αστοχία τους στην τελευταία περίοδο ήταν εκείνη που τους στοίχισε. Το αγωνιστικό βέβαια πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα απ’ όταν ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε αρχικά στην κάμερα της Euroleague TV. Όπου έδεξε τον εκνευρισμό του για την ανοχή όλων στις συνθήκες διεξαγωγής της αναμέτρησης σε βάρος του.

Εκνευρισμένος όμως αποχώρησε και από την αίθουσα της Συνέντευξης Τύπου, μετά την πρώτη ερώτηση που του έγινε και την απάντηση που έδωσε, ενθυμούμενος μια ιστορία από το ΟΑΚΑ και τη σειρά των playoffs.

«Έγινε ένα σκληρό παιχνίδι και για τις δύο πλευρές. Πέρα από κάποια pick n’ roll και σουτ που δώσαμε στον Μπλάτ, είχαμε καλή αμυντική λειτουργία και επιθετικά ήμασταν καλοί, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο ευστοχήσαμε μονάχα σε ένα από τα 9 τρίποντα που εκτελέσαμε. Στο τέλος δεν ήμασταν τυχεροί γιατί χάσαμε δύο ελεύθερα τρίποντα και η Μακάμπι νίκησε.

Και συνέχισε γυρίζοντας τον χρόνο πίσω… «Δύο χρόνια πριν στο ΟΑΚΑ μετά το παιχνίδι κάποιος μου είπε δεν ξέρω ποιος, γιατί ήταν στα αποδυτήρια “μην έρθεις στο Ισραήλ”. Είμαι εδώ δεν με νοιάζει. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει η EuroLeague, όταν συγκρίνεται με το ΝΒΑ, είναι ότι όταν γίνεται κάτι στο ΝΒΑ και αν κάποιος παίκτης ή προπονητής τον προσβάλλουν για 40 λεπτά με αυτόν τον τρόπο… Είναι πρόβλημα της EuroLeague. Εγώ ήρθα εδώ και θα ξαναέρθω! Δεν με νοιάζει τίποτα».

Λίγα λεπτά αργότερα και κατά την αποχώρηση της αποστολής των «πρασίνων» με το πούλμαν από το ιστορικό «Γιαντ Ελιάου», αρκετοί υποστηρικτές της Μακάμπι περίμεναν τον Εργκίν Αταμάν για να τον αποδοκιμάσουν ξανά με τον ίδιο να απαντά με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο μέσα από το πούλμαν.