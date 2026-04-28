Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να διακόψει ένα σερί της Μονακό που τρέχει απ’ όταν εμφανίστηκε στην Ευρωλίγκα.

Ο πιο γνώριμος στην Μονακό αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, με το head to head των δύο ομάδων να… πληθαίνει ακόμα περισσότερο μετά την μεταξύ τους σειρά των playoffs που κρίνει το ένα εισιτήριο πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας.

Η ελλιπής αλλά πάντοτε επικίνδυνη παρέα του Μάικ Τζέιμς, επιβεβαίωσε τον κανόνα των play-in και ποντάρει στην ατομική της ποιότητα και το ταλέντο για να μπορέσει να κάνει τη ζημιά στους Πειραιώτες.

Η διασταύρωση του Ολυμπιακού με την Μονακό αποτελεί ομολογουμένως την σειρά με το πιο ξεκάθαρο φαβορί στα χαρτιά, γεγονός βέβαια που καλούνται να αποδείξεουν και στο παρκέ – που αποτελεί καθρέφτης της αλήθειας – ο Ολυμπιακός για να προκριθεί σε 5ο συνεχόμενο Final Four.

Το πρότερο παρελθόν τους (3-0 για τους Μονεγάσκους) βέβαια συνηγορεί πως μόνο εύκολο δεν θα είναι ένα τέτοιο εγχείρημα παρά το… κουτσουρεμένο και ταλαιπωρημένο της, ρόστερ των 10 παικτών.

Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο ρίχνοντας μια ματιά στα στατιστικά, τα νούμερα του παρελθόντος και την ιστορία. Καθώς απ’ όταν η ομάδα από το Πριγκιπάτο εμφανίστηκε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης (2021-22), παρουσίαζεται συνεπής στο ραντεβού της με την 8άδα, πηγαίνοντάς το μάλιστα μέχρι «ο κόμπος να φτάσει στο χτένι».

Και τις τέσσερις προηγούμενες φορές που η Μονακό έχει φτάσει στο σημείο αυτό, η σειρά που συμμετέχει έχει φτάσει στα πέντε παιχνίδια.

2021-22: Ολυμπιακός – Μονακό 3-2

2022-23: Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

2023-24: Μονακό – Φενέρμπαχτσε 2-3

2024-25: Μονακό – Μπαρτσελόνα 3-2

2025-26: Ολυμπιακός – Μονακό ?

Ακόμα κι έτσι βέβαια βάσει παράδοσης, οι Πειραιώτες που έχουν παρουσίασε μία ιδιαίτερα πειστική εικόνα στον δεύτερο γύρο τερματίζοντας πρώτοι στον «μαραθώνιο» της κανονικής διάρκειας για τρίτη φορά στα τέσσερα χρόνια, έχουν κατά νου πως ναι μεν η πρωτιά δεν έχει σημάνει και κούπα στη Euroleague υπό το ισχύον φορμάτ της, παρόλα αυτά ποτέ στην ιστορία της, ο πρωτοπόρος δεν έχει πέσει θύμα έκπληξης, καθώς εύκολα ή δύσκολα, παίρνει την πρόκριση για την 4άδα.