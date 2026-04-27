Παρότι ο Κώστας Σλούκας στερείται της δυνατότητας να διατηρήσει την απόστασή του από τους «μνηστήρες» του, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για την πρωτιά του.

Πολύ σημαντικό πρόβλημα προέκυψε για τον Παναθηναϊκό παραμονές του ταξιδιού στη Βαλένθια για τα playoffs κόντρα στην άκρως επικίνδυνη Βαλένθια. Ο αρχηγός του Κώστας Σλούκας υπέστη μερική ρήξη μηνίσκου κι αφού οι γιατροί σήκωσαν… απαγορευτικό για τη συμμετοχή του στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, προτιμήθηκε να μείνει στην Αθήνα για να μην επιβαρυνθεί.

Κάπως έτσι οι πράσινοι καλούνται να σπάσουν κατάρες και παραδόσεις χωρίς τον άνθρωπο των playoffs. Τον δεύτερο πιο έμπειρο εν ενεργία παίκτη της ξεχωριστής και ψυχοφθόρας διαδικασίας, τον Κώστα Σλούκα που βγαίνει μπροστά.

Ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Θεσσαλονικιού γκαρντ, ο οποίος αποτελεί μαζί με τον Σέρχιο Γιουλ τους πιο έμπειρους παίκτες σε αυτή τη φάση της σεζόν. Όταν… σφίγγουν δηλαδή τα γάλατα και η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, πλησιάζει.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Κώστας Σλούκας, είναι εκείνος που σέρνει τον… χορό σε νίκες στα playoffs της Euroleague με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκό. Ο χάλκινος στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ άσος, έχει πετύχει 35 με μόλις 17 ήττες, κλάσμα που δεν θα αλλάξει. Τουλάχιστον στα εκτός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ανατολική Ιβηρική.

Ακολουθεί ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος ακόμα και με πρόκριση της «Βασίλισσας» στο Φάιναλ Φορ, δεν θα περάσει τον Σλούκα (31 νίκες). Τρίτος έρχεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου με 25 θετικά αποτελέσματα πριν την εκκίνηση της σειράς με την Μονακό.