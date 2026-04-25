Τα ζευγάρια των playoffs της Euroleague ολοκληρώθηκαν με μία κοινή συνισταμένη από την κανονική διάρκεια να τα ακολυθεί.

Η ασυμβίβαστή Μονακό των προσωπικοτήτων και του «χαμαιλέοντα» Μάικ Τζέιμς που ξέρει πότε να κάνει χώρο για τους άλλους δημιουργώντας και πότε να εκτελεί όπως φάνηκε και στα play-in, συμπλήρωσε το κουαρτέτο των ζευγαριών των playoffs της Ευρωλίγκα μπαίνοντας στον δρόμο του Ολυμπιακού.

Με τους Μονεγάσκους να αφήνουν εκτός συνέχειας την «χτυπημένη» στον άσο Μπαρτσελόνα, το παζλ της post season συμπληρώθηκε, δύο ή αι δυμιση εβδομάδες πριν γίνει γνωστό το σήμα των ομάδων που θα παραστεί στο Final Four της Αθήνας.

Σειρές ανοιχτές και υπό συζήτηση ως προς την τελική τους έκβαση με εκείνη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό να αποτελεί ίσως εκείνη στην οποία η «ζυγαριά» γέρνει περισσότερο.

Πάντως το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι πως και στα τέσσερα ζευγάρια των playoffs, υπήρξε… σκούπα στην κανονική διάρκεια. Μονακό, Βαλένθια, Ζαλγκίρις και Ρεάλ Μαδρίτς, έκαναν το 2/2 στον «μαραθώνιο» των έξι μηνών απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Μένει να φανεί κατά πόσον αυτό θα διαφοροποιηθεί στα playoffs, μιας και εκεί το διακύβευμα είναι τεράστιο. Και η ιστορία τελείως διαφορετική.