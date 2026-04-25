Η «φλόγα» του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε τους παίκτες της Μονακό να το παλέψουν και εκείνος άφησε τα πάντα ανοιχτά για το εγγύς μέλλον μετά τον Ολυμπιακό.

Στο Μονακό και την Rocca, από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκαν… μετέωροι. Δίχως να γνωρίζουν πότε και αν θα πληρωθούν, χωρίς ίντερνετ στο γήπεδο, χωρίς κάποιον να αναλαμβάνει την ευθύνη ή έστω να τους καθυσυχάσει.

Αυτό έφερε αβεβαιότητα, ένταση, τριγμούς. Η περσινή φιναλίστ «βυθιζόταν» και χρειαζόταν ένα ισχυρό σοκ για να κρατηθεί στη ζωή. Οι βλέψεις για πρωτιά έγιναν ρεαλιστικά σενάρια κατάκτησης μίας θέσης στην 8άδα και εν τέλει, η Μονακό τα κατάφερε.

Το προπονητικό καμάρι της Γεωργίας, δουλευταράς και πολύ φιλόδοξος Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι που αναβαθμίστηκε μετά την φυγή του Σπανούλη, βγήκε μπροστά. Έβαλε πλάτη. Μαζί με την αρωγή, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμη των τοπικών αρχών, σταθεροποίησαν την κατάσταση και κοίταξαν τη συνθήκη στα μάτια. Όσοι κι αν ήταν. Οκτώ; Οκτώ! Εννιά; Εννιά!

Η Μονακό δεν λύγισε και έκλεισε θέση στην 8άδα, μπαίνοντας εμπόδιο στον δρόμο του Ολυμπιακού αφού εκμεταλλεύτηκε την δεύτερη ευκαιρία των play-in και την πολύ επιδραστική άμυνα του πρώτου μέρος κόντρα στην περιορισμένων δυνατοτήτων Μπαρτσελόνα.

Ο πιο γνώριμος αντίπαλος της Μονακό είναι ο Ολυμπιακός Η συνήθης ύποπτος Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four.

Μερικές στιγμές αργότερα, ο άνθρωπος που ανέλαβε τον δύσκολο ρόλο να συμμαζέψει την κατάσταση Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, κλήθηκε να απαντήσει στη συνέντευξη Τύπου κατά πόσον το προσεχές μέλλον και η σειρά με τον Ολυμπιακό, θα αποτελέσει τον… τελευταίο χορό αυτού του συνόλου.

Και εκείνος; Άφησε τα πάντα ανοικτά και μια «υπόσχεση»…