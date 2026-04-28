Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να φανεί κατά πόσον η post season είναι μία… άλλη ιστορία ή όχι.

Με τον (κακό) μπελά της κανονικής διάρκειας που ενθουσίασε με το μπάσκετ της το ευρύ κοινό της «σπυριάρας» καλείται να τα βάλει ο Παναθηναϊκός αν θέλει να παίξει για την κούπα στο «σπίτι» του. Η πολύ βελτιωμένη, πιο συμπαγής και επικίνδυνη εκδοχή της περσινής Παρί, Βαλένθια στον δρόμο του «τριφυλλιού».

Η αθλητικότητα, η άγνοια κινδύνου, οι σαφείς ρόλοι και η αυτοπεποίθηση που αποκόμισαν οι «νυχτερίδες» κατασπαράζοντας τους αντιπάλους τους, έφεραν τη Βαλένθια για πρώτη φορά στην ιστορία της σε πλεονεκτική θέση για να βρεθεί στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του θεσμού.

Και η δοκιμασία της απέναντι στους «πράσινους» που δεν τους φοβήθηκε διαλέγοντας αντίπαλο στην τελευταία αγωνιστική, υποδεικνύει την διάχτυτη αλλά και πηγαία πίστη του συνόλου του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η σειρά με τον Παναθηναϊκό που αρίβαρε στην Ιβηρική δίχως τον «μετρονόμο» του Κώστα Σλούκα, αποτελεί μεταξύ άλλων και μία ιδανική συνθήκη για (ασφαλή) συμπεράσματα ανάλογα με την τελική έκβαση αυτής.

Η άπειρη Βαλένθια: Ήταν όλοι τους παιδιά την τελευταία φορά που έπαιξε playoffs στη Euroleague Η Βαλένθια εντυπωσίασε στην κανονική διάρκεια της Euroleague και κέρδισε το χειροκρότημα, πλην όμως η post season αποτελεί μία άλλη ιστορία.

Στο αμιγώς αγωνιστικό σκέλος, με την «ασφάλεια» του πέμπτου αγώνα – αν και εφόσον πάνε εκεί – στην έδρα της και με «προίκα» το καθαρό 2-0 της κανονικής διάρκειας, η σαφώς πιο πειστική και σταθερή Βαλένθια του τελευταίου εξάμηνου μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο.

Πλην όμως σε αυτό το χρονικό σημείο της περιόδου, συχνά το πρόσφατο παρελθόν περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το βάρος της φανέλας μετράει επί δύο, όπως και της μπάλας που καλούνται να διαχειριστούν οι πρωταγωνιστές. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει σαφέστατα το προβάδισμα αφού οι παίκτες του διαθέτουν σχεδόν 20 φορές περισσότερη εμπειρία από τους αντιπάλους τους.

Βέβαια εκείνος με τις περισσότερες νίκες στα playoffs, Κώστας Σλούκας, μπήκε στα πιτς λόγω του χειρουργείου που υποβλήθηκε για να διορθώσει την ρήξη συνδέσμου. Ακόμα κι έτσι βέβαια, οι παίκτες του και φυσικά ο Εργκίν Αταμάν γνωρίζουν πολύ καλύτερα σε σχέση με εκείνους της Βαλένθια, τι εστί playoffs.

Αγώνες που έχουν παίξει οι εν ενεργεία παίκτες των 8 ομάδων στα playoffs:

Ολυμπιακός (202) Παναθηναϊκός (159) Ρεάλ Μαδρίτης (140) Μονακό (128) Φενέρμπαχτσε (119) Χάποελ Τελ Αβίβ (50) Ζαλγκίρις (47) Βαλένθια (8)

Από τους «πορτοκαλί», μονάχα οι Ντάριους Τόμπσον και Ματ Κοστέλο έχουν ζήσει την εμπειρία των playoffs της Euroleague με οκτώ ματς και οι δυο μαζί ενώ από πλευράς πρασίνων, οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (8), Μάριους Γκριγκόνις (9), Ματίας Λεσόρ (9), Κέντρικ Ναν (10), Ντίνος Μήτογλου (12), Τζέριαν Γκραντ (13), Τσέντι Όσμαν (14) και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έχουν από μόνοι τους ίδια ή περισσότερα «χιλιόμετρα» σε σχέση με όλη τη Βαλένθια.