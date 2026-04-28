Ο Κώστας Σλούκας «μπαίνει» άμεσα στο χειρουργείο, προκειμένου να επιστρέψει το γρηγορότερο δυνατό.

Ο Κώστας Σλούκας στάθηκε άτυχος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα (27/04), αφού υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο έμπειρος γκαρντ να απουσιάσει από τη σειρά των playoffs της Euroleague, κόντρα στη Βαλένθια, όπου το «τριφύλλι» θα παλέψει για μία θέση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Σλούκας θα περάσει την «πόρτα» του χειρουργείου την Τρίτη (28/04), με σκοπό να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό και να είναι έτοιμος στην τελική και κρισιμότερη φάση της φετινής σεζόν.

Ο Κώστας Σλούκας των playoffs: Η ασφαλής πρωτιά του στη Euroleague παρά την απουσία του Παρότι ο Κώστας Σλούκας στερείται της δυνατότητας να διατηρήσει την απόστασή του από τους «μνηστήρες» του, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για την πρωτιά του.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, η εκτιμώμενη απουσία με τον συγκεκριμένο τραυματισμό υπολογίζεται περίπου στις 3-4 εβδομάδες. Ωστόσο, η αποθεραπεία αξιολογείται συνεχώς και ανάλογα με την εξέλιξή της, υπάρχει η πιθανότητα και πιο γρήγορης επιστροφής.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Βαλένθια εκτός έδρας, την Τρίτη (28/04, 21:45) και την Πέμπτη (30/04, 21:45).