Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά τη διάρκεια ενός live στο Instagram, έδωσε μία είδηση για τον Παναθηναϊκό!

Συγκεκριμένα, ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού», προανήγγειλε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου.

Ο Έλληνες διεθνής έχει συμφωνία με τους «πράσινους» έως το καλοκαίρι του 2026, όμως καθώς φαίνεται, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό για τουλάχιστον πέντε ακόμα χρόνια!

«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα, θα με πλάκωνε ο Παύλος», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

ole.gr

