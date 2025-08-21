Το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού έστειλε ο Τι Τζέι Σορτς, λίγες ώρες αφότου πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα για λογαριασμό του «τριφυλλιού».

Το απόγευμα της Τετάρτης (20/8), ο πυραυλοκίνητος Αμερικανός γκαρντ με το περίσσιο μπασκετικό θράσος και τις απύθμενες δυνατότες, ο οποίος έκανε θόρυβο και στη Euroleague με την Παρί, έφτασε στο Ελ. Βενιζέλος.

Ο χαμογελαστός Τι Τζέι Σορτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα του. Ένας επαγγελματικός βίος που βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, μιας και ο ίδιος καταλαβαίνει και αναγνωρίζει το άλμα που πραγματοποιεί με την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Άλλες απαιτήσεις, διαφορετική η πίεση. Ο ίδιος πάντως ανυπομονεί, όπως φάνηκε από τις πρώτες του εν Ελλάδι δηλώσεις.

Ο Παναθηναϊκός ετοίμασε ένα πολύ όμορφο βίντεο από την άφιξη του Τι Τζέι Σορτς, συμπεριλαμβανομένου ενός μηνύματος του ίδιου του παίκτη προς τον κόσμο της ομάδας με φόντο το 8ο αστέρι.

Αναλυτικότερα τα όσα δήλωσε ο εκρητικός παικταράς:

«Νομίζω ότι όσο πλησιάζει (σ.σ η έναρξη της σεζόν) νιώθω… τις πεταλούδες στο στομάχι, υπάρχει ενθουσιασμός. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω! Προφανώς γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου, τους παίκτες, τους προπονητές και είμαι έτοιμος μπω μέσα και να βρω έναν τρόπο να αφήσω το αποτύπωμά μου στην ομάδα.

Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω; Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη λίστα για αυτό, αλλά σίγουρα θέλω να πάω στο γήπεδο. Πέρυσι που βρέθηκα στο γήπεδο ήμουν στην αντίπαλη ομάδα, όμως τώρα είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως παίκτης της ομάδας. Και να νιώσω την ενέργεια! Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό για το οποίο ανυπομονώ περισσότερο είναι να πάω στο γήπεδο!

Σίγουρα (νιώθω την αγάπη του κόσμου). Έχουν… ξεχειλίσει τα μηνύματά μου, τα σχόλια! Έχω δει τα σχόλια στα social media σε διαφορετικά μέσα. Είναι απίστευτο συναίσθημα να γνωρίζω ότι μία τέτοια βάση φιλάθλων με στηρίζει! Ξέρω ότι είναι ενθουσιασμένοι που με έχουν εδώ και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος που τους έχω στο πλευρό μου. Ανυπομονώ να γνωρίσω όσους περισσότερους φιλάθλους μπορώ και επίσης να δώσω ό,τι έχω για να εκπληρώσω όλα όσα σκέφτονται ότι θα προσφέρω στην ομάδα!», τόνισε.

Και έστειλε ένα μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο… «Τι γίνεται φίλοι του Παναθηναϊκού; Είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά, να κυνηγήσουμε το 8ο αστέρι! Ας το κάνουμε μαζί και ας διασκεδάσουμε!»