Γεύση από τις ένδοξες στιγμές ιστορίας του Παναθηναϊκού, πήραν οι Ιταλοί διεθνείς πριν την πρωινή τους προπόνησή.

Για μία ακόμα χρονιά, το καθιερωμένο πλέον Τουρνουά Ακρόπολις άνοιξε τις πύλες του στο ΟΑΚΑ, 21η για την ακρίβεια. Δυνατές φιλικές αναμετρήσεις πριν από το εκάστοτε μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Συνηθισμένη καλησμένη της συνήθειας που έγινε λατρεία, η «σκουάντρα ατζούρα». Οι Ιταλοί, τους οποίους θα συναντήσει η Εθνική ομάδα και στην Κύπρο στην πρεμιέρα της στο EuroBasket 2025, αρίβαραν στην Ελλάδα για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του. Για να μετρήσουν κι εκείνοι τις δυνάμεις τους.

Το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο πριν παίξει κόντρα στη «γαλανόλευκη» το βράδυ της Παρασκευής (22/8), θα συναντήσει την Λετονία του Κρίσταπς Πορζίνγκις. Και ως είθισται πριν από κάθε αγώνα, οι διεθνείς βρέθηκαν στο γήπεδο για ξεμούδιασμα, προπόνηση και shootaround.

Οι γείτονες ακολούθησαν τους Λετονούς στην κεντρική σάλα. Και αφού βιάστηκαν να βγουν από τα αποδυτήριά τους, έμειναν για κάποια λεπτά στον «πράσινο» διάδρομο πριν πατήσουν το πόδι τους στην κεντρική αρένα του ΟΑΚΑ.

Δεν ήταν λίγοι μάλιστα εκείνοι που «χάζεψαν» για λίγη ώρα με τις ένδοξες στιγμές ιστορίας του Παναθηναϊκού, τις οποίες έχει κοσμήσει το «τριφύλλι» πριν την πόρτα/φυσούνα στα επίσημα.

Ανάμεσα σε εκείνους που στάθηκαν λίγο παραπάνω στα επιτεύγματα των «πρασίνων» ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης Νίκολο Μέλι και ο ΝΒΑερ, Σιμόνε Φοντέκιο.