Ο Εργκίν Αταμάν δεν τόνισε απλώς πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ίσως έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά «απάντησε» και για το υβριστικό σχόλιο του Ντένις Σρέντερ.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την έναρξη της Euroleague και στο πλαίσιο της Media Day, ο προπονητής του, Εργκίν Αταμάν, παραχώρησε δηλώσεις στο τουρκικό ΜΜΕ, «S Sport», όπου αναφέρθηκε τόσο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και στον Ντένις Σρέντερ.

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ. Όταν τον βλέπεις, σκέφτεσαι: “Πώς θα τον σταματήσουμε;” Παίζει σαν γκαρντ, μπορεί να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να τελειώσει τη φάση. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε και ταυτόχρονα παίζει άμυνα. Είναι παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας φέρουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: “Θέλω κάποια μέρα να παίξω στην Ευρώπη”. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως κάποια μέρα ο Γιάννης να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού!» ανέφερε ο προπονητής των «πράσινων».

Όσον αφορά στον Ντένις Σρέντερ και το υβριστικό σχόλιο του Γερμανού γκαρντ σε μία live μετάδοση στα social media, μετά την ανάδειξη του Εργκίν Αταμάν ως κορυφαίου προπονητή του EuroBasket, απάντησε:

«Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω ζητήματα της προσωπικότητάς του. Για μένα, η ηγεσία, η ανθρωπιά και η ταπεινή προσέγγιση είναι πιο σημαντικά από την καλή απόδοση. Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη από εμένα. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις και εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Όμως όταν υπογράφω έναν παίκτη, πρώτα κοιτάω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του.

Κέρδισαν ένα παιχνίδι που πίστευαν ότι είχαν χάσει, και οι παίκτες βιώνουν ένα έξτρα επίπεδο ενθουσιασμού σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Σρέντερ, σε αυτό το βίντεο, είχε επίσης ένα ζήτημα προσωπικότητας μέσα σε αυτόν τον ενθουσιασμό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Το αποδίδω στην νεαρή του ηλικία. Οι προπονητές στο NBA πρέπει να σκεφτούν έναν παίκτη που κάθε χρόνο αγωνίζεται σε διαφορετική ομάδα. Αυτό από μόνο του δείχνει την κατάσταση του Σρέντερ».