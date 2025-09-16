Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός υποδέχθηκε με τιμές κατά την επιστροφή στην πατρίδα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπάσκετ της χώρας που άγγιξε την κορυφή της Ευρώπης στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων της «γηραιάς ηπείρου» που ολοκληρώθηκε στη Ρίγα της Λετονίας.

Μία ανάσα από το χρυσό μετάλλιο που είχαν άπαντες ονειρευτεί όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν, έφτασε η Τουρκία στην 42η έκδοση του EuroBasket, καταφέρνοντας ότι και 24 χρόνια πριν. Σε ουδέτερο έδαφος πλέον.

Οι γείτονες ανέβηκαν στη δεύτερη θέση του βάθρου των νικητών, με το επίτευγμα ωστόσο αυτό να μην τους αρκεί όπως φάνηκε και από την εικόνα τους μετά τον τελικό αλλά και κατά την επιστροφή στην Τουρκία. Με την άφιξη της αποστολή, άπαντες στάθηκεν ενώπιον του συγκεντρωμένου για να μοιράσει συγχαρητήρια όχλου. Και λίγο πριν εκφωνίσει τον λόγο του, ο Εγκίν Αταμάν «έσπασε».

Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, δάκρυσε πριν σταθεί στην ευγνωμοσύνη που αισθάνεται τόσο ο ίδιος όσο και οι παίκτες του για τη στήριξε που έλαβαν.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, konuşması öncesinde duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/Qf2oUio6kC — Tivibu Spor (@tivibuspor) September 15, 2025

«Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στο τουρκικό έθνος, το οποίο μας αγκάλιασε με ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Αυτά τα παιδιά έδειξαν την τουρκική σημαία σε όλη την Ευρώπη με ακλόνητη αποφασιστικότητα σε κάθε αγώνα. Πάλεψαν για την κατάκτηση μέχρι την τελευταία μπάλα, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Αρκετά χρόνια αργότερα, κέρδισαν ένα ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, αλλά είμαι και βαθιά λυπημένος. Πάντα ονειρευόμασταν να φέρουμε αυτήν την κούπα στο τουρκικό έθνος. Όλοι το θέλαμε τόσο πολύ. Αλλά δυστυχώς, στον αθλητισμό, μερικές φορές δεν παίρνεις τα αποτελέσματα που σου αξίζουν. Χάσαμε το πρωτάθλημα στην τελευταία μπάλα, αλλά κάναμε τους Τούρκους νέους να αγαπήσουν ξανά το μπάσκετ. Γι’ αυτό, ευχαριστώ όλα αυτά τα παιδιά», κατέληξε ο Εργκίν Αταμάν με βουρκωμένα μάτια.