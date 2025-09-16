Ο Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Ευρωμπάσκετ 2025, κάτι που βρήκε κάθετα αντίθετο τον Σρέντερ όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Ο Εργκίν Αταμάν διατυμπάνιζε – και φάνηκε από την στενοχώρια του – πριν ακόμα το τζάμπολ του τουρνουά πως «έβλεπε» την δική του Εθνική Τουρκίας να ανεβαίνει στην υψηλότερη θέση του βάθρου των νικητών. Κι έφτασε μία ανάσα από το να τα καταφέρει.

Αν δεν εμφανιζόταν αυτός ο «σκανταλιάρης» Ντένις Σρέντερ, ο παικταράς να πάρει την σκυτάλη από τον άκρως κομβικό Μπόνγκα εκτελώντας τους γείτονες στο φινάλε. Ο κινητήριος μοχλός μιας «μηχανής» που πηγαίνει στον αυτόματο εδώ και 4 χρόνια. Με σημείο εκκίνησης το προηγούμενο Ευρωμπάσκετ και το χάλκινο στο Βερολίνο.

Η Εθνική Γερμανίας έκοψε την χαρά από τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του που πραγματοποίησαν ένα τρομερό τουρνουά. Μετά το φινάλε του τελικού, μοιράστηκαν τα ατομικά βραβεία. Εκείνο του MVP κατέληξε στα χέρια του Ντένις του τρομερού και αυτό του καλύτερου προπονητή της διοργάνωσης, σε εκείνα του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Γεγονός βέβαια με το οποίο δεν συμφώνησε ο άνθρωπος τον οποίο ανέδειξε ο Κώστας Φλεβαράκης. Στο… τσακίρ κέφι και κατά την επιστροφή των πρωταθλητών Ευρώπης στο ξενοδοχείο με το λεωφορείο, ο Ντένις Σρέντερ που έβγαζε βίντεο αναφέρθηκε σε αυτό.

«Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Ο Καλύτερος προπονητής τα τελευταία δέκα χρόνια και…», είπε ενώ στιγμές νωρίτερα είχε παρέμβει στη συνέντευξη Τύπου αποθεώνοντας τον βοηθό του Μουμπρού, Ιμπαχίμαγκιτς, ο οποίος κάθισε στο… πηδάλιο ουσιαστικά σε ρόλο head coach σε όλο το τουρνουά.

Μετά τον αγώνα της Τουρκίας με το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τη θριαμβευτική πρόκριση στον τελικό, ο head coach των «πρασίνων» είχε τονίσει στη συνέτευξη Τύπου πως αποτελεί τον καλύτερο προπονητή της 10ετίας στην Ευρώπη, ακόμα κι αν ακούγεται εγωιστικό.