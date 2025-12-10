O Ολυμπιακός «κάλυψε» και με τη… βούλα το κενό του στη θέση «1». Είχε γίνει γνωστό πως ο Μόντε Μόρις θα είναι ο «εκλεκτός» του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά πλέον όλα είναι επίσημα.  

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του στη Euroleague.  

Όταν ο Νίκολα Γιόκιτς αποθέωνε τον Μόντε Μόρις

Για πόσο καιρό θα είναι «δεμένους» στους «ερυθρόλευκους»; Μονάχα, μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως έγινε γνωστό στην επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.  

Για την ιστορία, ο Μόντε Μόρις έπαιξε στο NBA από το 2017 έως το 2026 σε Ντένβερ Νάγκετς, Γουάσιγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Φοίνιξ Σανς και Ιντιάνα Πέισερς. 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες
•       2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
•       2017–2022 Denver Nuggets
•       2022–2023 Washington Wizards
•       2023–2024 Detroit Pistons
•       2023-2024 Minnesota Timberwolves
•       2024–2025 Phoenix Suns
•       2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο
•       First-Team All-Big 12 (2017)
•       2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».