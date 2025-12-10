O Ολυμπιακός «κάλυψε» και με τη… βούλα το κενό του στη θέση «1». Είχε γίνει γνωστό πως ο Μόντε Μόρις θα είναι ο «εκλεκτός» του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά πλέον όλα είναι επίσημα.
Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του στη Euroleague.
Για πόσο καιρό θα είναι «δεμένους» στους «ερυθρόλευκους»; Μονάχα, μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως έγινε γνωστό στην επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.
Για την ιστορία, ο Μόντε Μόρις έπαιξε στο NBA από το 2017 έως το 2026 σε Ντένβερ Νάγκετς, Γουάσιγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Φοίνιξ Σανς και Ιντιάνα Πέισερς.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.
Το who is who
Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
• 2017–2022 Denver Nuggets
• 2022–2023 Washington Wizards
• 2023–2024 Detroit Pistons
• 2023-2024 Minnesota Timberwolves
• 2024–2025 Phoenix Suns
• 2025 Indiana Pacers
Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε ατομικό επίπεδο
• First-Team All-Big 12 (2017)
• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».