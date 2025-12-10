Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις. Μέχρι πότε υπέγραψε συμβόλαιο ο Αμερικανός γκαρντ;

O Ολυμπιακός «κάλυψε» και με τη… βούλα το κενό του στη θέση «1». Είχε γίνει γνωστό πως ο Μόντε Μόρις θα είναι ο «εκλεκτός» του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά πλέον όλα είναι επίσημα.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του στη Euroleague.

Όταν ο Νίκολα Γιόκιτς αποθέωνε τον Μόντε Μόρις Πώς είχε περιγράψει ο Νίκολα Γιόκιτς τη σχέση του με τον Μόντε Μόρις;

Για πόσο καιρό θα είναι «δεμένους» στους «ερυθρόλευκους»; Μονάχα, μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως έγινε γνωστό στην επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Για την ιστορία, ο Μόντε Μόρις έπαιξε στο NBA από το 2017 έως το 2026 σε Ντένβερ Νάγκετς, Γουάσιγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Φοίνιξ Σανς και Ιντιάνα Πέισερς.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.



Το who is who



Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ



Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers



Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».