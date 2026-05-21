Το Final Four της Αθήνας έφτασε και μαζί μία ακόμα ευκαιρία για όσους έχουν φάει με το… κουτάλι της Euroleague αλλά δεν έχουν ζήσει ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.

Επτάμιση και βάλε μήνες «μαραθωνίου» στην πιο διευρυμένη και γεμάτη ταξίδια Euroleague για να φτάσει πλέον η στιγμή που όλοι περίμεναν και για την οποία πάλευαν. Το Final Four επέστρεψε στην Αθήνα και την «καρδιά» της χώρας 19 χρόνια μετά.

Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης έφτασαν στην ελληνική πρωτεύουσα που έχει επωμιστεί το «βάρος» του οικοδεσπότη σε αυτή τη γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι πρωταγωνιστές κατέλυσαν όλοι μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στο ξενοδοχείο που θα διαμείνουν οι αποστολές, με κάποιους από αυτούς να περιμένουν πως και πως μια στιγμή που δεν έχουν ξαναζήσει.

Ο Τόμας Γουόκαπ ξεκαθάρισε στην κάμερα του Ole.gr παραμονές του Final Four πως έχει κάνει εικόνα να σηκώνει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής (24/5) στο Telekom Center Athens. Δήλωση απολύτως λογική, πέρα από κάθε συσχετισμό με το «σπίτι» του αιωνίου αντιπάλου, καθώς αποτελεί ένα από τα μέλη του Ολυμπιακού που ετοιμάζεται να ζήσει και 5ο συνεχόμενο Final Four.

Γουόκαπ στο Ole για Final Four: «Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ; Εκπληκτικό συναίσθημα» (video) Τόμας Γουόκαπ και Ολυμπιακός, μία σχέση αμοιβαία επωφελής. Ο Τεξανός γκαρντ μίλησε στο Ole.gr παραμονές του Final Four στην Αθήνα για «αυτό που έχει χτιστεί στον Πειραιά».

Με την ελπίδα για εκείνους, να έχει ευτυχέστερη κατάληξη αυτή τη φορά.

Και αφού σε αραβικό έδαφος ο Νικολό Μέλι κατόρθωσε να ζήσει επιτέλους αυτό το συναίσθημα, η λίστα εκείνων που έχουν τα περισσότερα παιχνίδια στη διοργάνωση χωρίς κατάκητηση, έχει μονάχα «ερυθρόλευκο» χρώμα στις κορυφές της.

Παίκτες του Final Four της Αθήνας με τα περισσότερα ματς στη Euroleague χωρίς κατάκτηση

Σάσα Βεζένκοφ 303

Νίκολα Μιλουτίνοφ 294

Τόμας Γουόκαπ 275

Τάιλερ Ντόρσεϊ 212

Σακίλ ΜακΚίσικ 209

Ντόντα Χολ 184

Μουστάφα Φαλ 181

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 157

Ντάριους Τόμπσον (Βαλένθια) 151

Ματ Κοστέλο (Βαλένθια) 133