Η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται να πετάξει στην Ελλάδα για το Final Four της Αθήνας με αρκετό κόσμο στο πλευρό της. Ποια τα νεότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr για τον τραυματισμό του Γιάντουνεν;

Σε ρυθμούς Final Four κινούνται πλέον όλοι συμμετέχοντες σε αυτό, ανάμεσα σε αυτούς και ο οργανισμός της Φενέρμπαχτσε που θα επιδίωξει να γίνει η 4η όμάδα του τρέχοντος αιώνα με back-to-back κατάκτηση μετά τις Μακάμπι (2004-05, Ολυμπιακό 2012-13 και Εφές 2021-22).

Οι Τούρκοι που πρώτα πρέπει να κόψουν τον δρόμο στον πρωτοπόρο της κανονικής διάρκειας Ολυμπιακό που έρχεται με… φόρα, έχοντας ως «διαπραγματευτικό όπλο» την ιδιαίτερα πειστική του εικόνα από τον Δεκέμβρη και μετά, συμπεριλαμβανομένης της σειράς των playoffs με την ελλιπή Μονακό.

Στον αντίποδα η Φενέρμπαχτσε πραγματοποίησε μία «κοιλιά» στο φινάλε της κανονικής διάρκειας η οποία της στοίχησε το ρετιρέ της κατάταξης και τη πρωτιά. Την ύστατη στιγμή όμως και με τις επιστροφές των τραυματιών της, παρουσίασε το γνωστό της hustle πρόσωπο με τη Ζαλγκίρις και κάνοντας το break στο Κάουνας, βρέθηκε σε τρίτο σερί Final Four.

Τι ισχύει με τον τραυματία παίκτη της Φενέρμπαχτσε ενόψει Ολυμπιακού; Με ένα… ερωτηματικό περνούν οι μέρες στο στρατόπεδο της Φενέρμπαχτσε ενόψει του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό.

Εκεί που θα βρεθεί πάνοπλη σύμφωνα με τα όσα έμαθε το Ole.gr με πηγές από την Τουρκία. Και αυτό καθώς ο Μίκα Γιάντουνεν που χτύπησε στο ματς πρωταθλήματος με τη Μπεσίκτας και αποχώρησε κουτσαίνοντας, αναμένεται να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η συμμετοχή του Φινλανδού πολυσχιδή φόργουορντ, σημαντικό «γρανάζι» στο οικοσύστημα του Σάρας, κρίθηκε αμφίβολη μετά τον τραυματισμό του με τους γείτονες μάλιστα να δίνουν μικρό προβάδισμα προς το… όχι τις προηγούμενες ημέρες.

Πλην όμως η αποκατάστασή του κύλησε πολύ καλά τις προηγούμενες ημέρες, η θέληση είναι μεγάλη και θα δώσει κανονικά το παρών στον πρώτο χρονικά ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Εκεί που η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να έχει περίπου 4 χιλιάδες κόσμου στις κερκίδες του Telekom Center Athens, τους μισούς και λίγο λιγότερους από τους «ερυθρολεύκους» που θα κοκκινίσουν την έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου στα πλαίσια του Final Four της Αθήνας.