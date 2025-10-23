Τι ισχύει για την υπόθεση «Ολυμπιακός-Ντίνγουιντι», αλλά και γενικότερα για τη «μεταγραφολογία» στους Πειραιώτες.

Τις τελευταίες ώρες, ο Ολυμπιακός έχει «συνδεθεί» με το όνομα του Σπένσερ Ντίνγουιντι.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο όνομα, δεν ήταν το μοναδικό που «ακούστηκε» για τους Πειραιώτες, τις τελευταίες ημέρες.

Πριν από τον 32χρονο Αμερικανό γκαρντ, άλλωστε, ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν εκείνος που είχε βρεθεί στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους», πριν καταλήξει τελικά στον Ερυθρό Αστέρα.

Τι ισχύει, όμως, τελικά για όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται; Στην πραγματικότητα, η υπόθεση του Ντίνγουιντι, αλλά και του κάθε «Ντίνγουιντι» παρουσιάζεται πολύ πιο προχωρημένη, συγκριτικά με ό,τι ισχύει στην πραγματικότητα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν έχει δώσει το «πράσινο φως», για κανέναν παίκτη. Κάτι που φάνηκε, μάλιστα, από τις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για Μόναχο.

«Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ένα 5% από όλες τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός είχαν βάση με πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει έναν παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός.

Τι είπε ο Μπαρτζώκας για όσα ονόματα έχουν ακουστεί και αν έχει ζητήσει κάποιον; Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο ζήτημα των μεταγραφών, με αφορμή τα ονόματα που ήρθαν στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.

Η πλευρά των Πειραιωτών κάνει διερευνητικές επαφές με προτάσεις παικτών που δέχονται από διάφορους ατζέντηδες, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Εξετάζει σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει φτάσει κάτι σε προχωρημένο στάδιο.

Για την υπόθεση του Ντίνγουιντι συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι πως ο παίκτης θέλει να έρθει στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, πως έχει επιλέξει ήδη τον επόμενο προορισμό της καριέρας του. Ακόμα κι αν είχε «κυκλώσει» τους Πειραιώτες, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα υπήρχε κάτι τελεσίδικο, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προς το παρόν, δεν έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την απόκτηση κάποιου παίκτη.

Η «αλήθεια» για τον Μπάτλερ & γιατί είναι πιο μακριά, από ότι κοντά στον Ολυμπιακό Ο Τζάρεντ Μπάλτερ τις τελευταίες ώρες έχει «παίξει» δυνατά για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, το Ole.gr έχει όλες τις «απαντήσεις» για το τι ισχύει με την περίπτωση του Αμερικανού.

Φυσικά, ο Ολυμπιακός έχει ετοιμάσει μία λίστα με παίκτες, με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί, σε περίπτωση που ο τεχνικός των Πειραιωτών αποφασίσει πως η ομάδα του χρειάζεται ενίσχυση. Κάτι που θα κριθεί, πιθανότατα, τις επόμενες ημέρες, ανάλογα και με τον βαθμό ετοιμότητας του Κίναν Έβανς.

Όπως και να έχει, η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί άμεσα, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δεν πρόκειται να αποκτήσουν κάποιον παίκτη, εάν δεν δώσει την τελική έγκριση ο Γιώργος Μπαρτζώκας.