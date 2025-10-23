Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο ζήτημα των μεταγραφών, με αφορμή τα ονόματα που ήρθαν στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Μόναχο με την Μπάγερν, το βράδυ της Παρασκευής (24/10, 21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Κατά την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» από το αεροδρόμιο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το επερχόμενο ματς, αλλά και για τη μεταγραφολογία των τελευταίων ωρών και γενικότερα, για όσα έχουν ακουστεί για τους Πειραιώτες από το καλοκαίρι, στον συγκεκριμένο τομέα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας:

«Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ένα 5% από όλες τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός είχαν βάση με πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει έναν παίκτη».

Για την Μπάγερν: «Έχουμε τρεις προσθήκες στην δωδεκάδα σε σχέση με το Βελιγράδι. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μία έδρα που πέρυσι χάσαμε. Φέτος παίζει καλύτερη άμυνα. Είναι μία ομάδα που πρέπει να είσαι έτοιμος αντιμετωπίσεις.

Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Φέτος έχει μεγαλύτερα κορμιά στην περιφέρεια. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό».

Για το αν έχει αρχίσει να έχει ευχάριστο πονοκέφαλο: «Αν και είναι μία φράση κλισέ, ο πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετά μεγάλο βάθος. Το γεγονός ότι έχουμε τρεις προσθήκες, σαφώς μας διευκολύνει το έργο».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς δεν ταξίδεψε στη Γερμανία, έχοντας πρόβλημα στον τετρακέφαλο, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (22/10).