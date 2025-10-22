Ο Τζάρεντ Μπάλτερ τις τελευταίες ώρες έχει «παίξει» δυνατά για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, το Ole.gr έχει όλες τις «απαντήσεις» για το τι ισχύει με την περίπτωση του Αμερικανού.

Τις τελευταίες ώρες τα «ερυθρόλευκα» ρεπορτάζ πήραν «φωτιά» για τον Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/σούτινγκ γκαρντ «κόπηκε» από το ΝΒΑ και έγινε μία δελεαστική επιλογή για όλες τις ομάδες της Euroleague.

Η αλήθεια είναι πως είχε επαφή με τον Ολυμπιακό, ωστόσο, υπάρχει αρκετό «ψωμί» γύρω από την περίπτωσή του.

Για αυτό και το Ole.gr έχει όλες τις «απαντήσεις».

Πιο κοντά, από ότι μακριά

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι τόσο κοντά στην απόκτησή του, όσο είχε παρουσιαστεί τις τελευταίες ώρες.

Ο αθλητής, μετά το «κόψιμό» του από τους Φοίνιξ Σανς έχει δείξει διάθεση να εξετάσει το ενδεχόμενο να περάσει την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Το γραφείο του είχε επικοινωνήσει με τους Πειραιώτες, ενώ ο Ολυμπιακός είχε δηλώσει ενδιαφέρον.

Κι αυτό, γιατί ήταν η περίπτωση, που είχε ξεχωρίσει περισσότερο από κάθε άλλη, το τεχνικό τιμ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τα «κοψίματα» του NBA.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα πέντε ομάδες, που «γλυκοκοιτάζουν» τον 25χρονο.

Ναι μεν και οι δύο πλευρές δεν ήταν αρνητικές για έναν πιθανό «γάμο», όμως υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά».

Ο παίκτης ήθελε από τον Ολυμπιακό να του εγγυηθεί πως θα έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Γεγονός, που δεν έγινε, καθώς η φιλοσοφία του κλαμπ είναι να παίζει όποιος αποδεικνύει ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση.

Κι όλα αυτά, ενώ στις θέσεις 1-2, οι Πειραιώτες έχουν αρκετούς παίκτες, που μπορούν παίξουν εκεί.

Για αυτόν και τις τελευταίες ώρες μοιάζει να υπάρχει μία… υποχώρηση, παρά το αρχικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, μία ομάδα δείχνει να έχει το προβάδισμα -τουλάχιστον- τη δεδομένη στιγμή.

Αυτή είναι ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς έχει μεγάλη ανάγκη για την απόκτηση ενός περιφερειακού.

Ωστόσο, σε λίγες ώρες μοιάζει να έχει ξεκαθαρίσει το «τοπίο» για την περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ. Για αυτό καλύτερα να περιμένουμε τις εξελίξεις, καθώς είναι πολύ κοντά…