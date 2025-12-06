Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ανοίξει τον… ασκό του Αιόλου στην Παρτιζάν κι αυτός δύσκολα θα κλείσει. Το Ole.gr ρίχνει «φως» στην νύχτα μέσω δημοσιογράφου της Mozzart.

Η επομένη της βαριάς ήττας της Παρτιζάν στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό, αποτέλεσε την αφορμή που ξεχείλησε το ποτήρι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να ακολουθήσει μία εβδομάδα που ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» και η παραίτησή του, γίνουν πρώτο θέμα σε όλους τους διαδρόμους της μπασκετικής Ευρώπης.

Οι φήμες γύρω από την απόφασή του, την οποία δεν πήρε πίσω, έδιναν και έπαιρναν. Από τις πιέσεις της διοίκησης, με εντολή κυβέρνησης μέχρι τον αγωνιστικό αποπροσανατολισμό και τη φθορά που είχε επέλθει στη σχέση ανάμεσα στον 9 εννιά φορές πρωταθλητή Ευρώπης προπονητή και τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς.

Όλα τα παραπάνω κρύβουν μία δόση αλήθειας, όπως συνηγορούν και τα λεγόμενα Σέρβου δημοσιογράφου στο Ole.gr, αναφορικά με την πολύκροτη ιστορία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που συνεχίζει να αποτελεί hot take.

Ο Νίκολα Στοΐκοβιτς της έγκυρης Mozzart που «έβγαλε» πρώτη απ’ άλλους την είδηση της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς λίγες ώρες μετά τπον αγώνα στο ΟΑΚΑ, κλήθηκε να ρίξει… φως στο χάος της Παρτιζάν.

Γιατί οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο, τι έφταιξε; Γιατί δεν πήρε πίσω την απόφασή του ο Ζοτς βλέποντας χιλιάδες κόσμου στο αεροδρόμιο, στα social media, στις τάξεις των οργανομένων, στο Βελιγράδι γενικότερα να εκδηλώνουν την λατρεία τους προς το πρόσωπό του;

Ο όρος που ζήτησε στο ραντεβού με τη διοίκηση και δεν έγινε δεκτός, το «γυαλί» που ράγισε και η δύσκολη επόμενη μέρα που μοιάζει με… λαβύρινθος. Οι αρνητικές απαντήσεις προπονητών και η Παρτιζάν που βρίσκεται στα κάγκελα. Διευκρινήσεις και εξηγήσεις από έναν άνθρωπο που έχει ζήσει την Ομπραντοβιτσιάδα των τελευταίων ημερών…

«Πιθανότατα δεν έχουμε ακούσει/μάθει ούτε το ένα τρίτο από όλα όσα συμβαίνουν στην Παρτιζάν, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, αλλά από το καλοκαίρι του 2025. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς τη σχέση προπονητή-παίκτών αφού δεν ήμασταν παρόντες, ωστόσο, από την τρέχουσα οπτική γωνία, είναι σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτές τις σχέσεις, κάτι που έχει επηρεάσει όλα όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. Δεν θα έλεγα ότι ο Ομπράντοβιτς δεν μπορούσε πλέον να εμπνεύσει τους παίκτες του, αλλά ότι δεν μπορούσε να τους φτάσει, να τους προσεγγίσει. Γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση να πάρει την απόφαση να φύγει», σημείωσε αρχικά ξεκαθαρίζοντας πως μία τέτοια απόφαση, με ό,τι σημαίνει Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και τούμπαλιν, δεν λαμβάνεται εν μία νυκτί.

«Δεν πιστεύω ότι πήρε μια τόσο μεγάλη, δύσκολη και σοβαρή απόφαση από τη μια μέρα στην άλλη. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό της θητείας του στον πάγκο της Παρτιζάν για την πρόοδο της ομάδας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, πολλώ δε μάλλον κατά τη διάρκεια εκείνου του εντυπωσιακού αναπάντητου και ιστορικού σερί (25-0), ήταν ξεκάθαρο πως ο Ζοτς ήταν ηττημένος. Κάθισε στον πάγκο, χωρίς τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις του. Τα λεγόμενά του και η γενικότερη ενέργεια που εξέπεμψε στη συνέντευξη Τύπου, αποτελούσαν προπομπός εξελίξεων. Τότε συνειδητοποίησε σίγουρα ότι δεν μπορούσε να το κάνει άλλο, ότι μπορεί ακόμη και να είχε χάσει κάθε επιρροή στα αποδυτήρια.»

Ανάμεσα στις όποιες αιτίες «διαζυγίου» αναφέρθηκαν σε διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την φυγή του Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, βρισκόταν αλλού πιο ισχυρή και αλλού ως δευτερεύουσα, η κόντρα με την σερβική Πολιτεία. Είναι γνωστό πως η σερβική κυβέρνηση χρηματοδοτεί τις δύο ισχυρές ομάδες της χώρας, με τον Νίκολα Στοΐκοβιτς να απαντά πως…

Η προφητική δήλωση Ομπράντοβιτς, τα ξεσπάσματα και η παραίτηση που… άργησε Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στην Παρτιζάν, σε μια ενέργεια που φαινόταν πως αργά ή γρήγορα θα ερχόταν.

«Υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες και διαφορετικές πληροφορίες. Το γεγονός είναι ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποστήριξε τις φοιτητικές διαμαρτυρίες κατά των κρατικών αρχών (σ.σ. για το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους) και ως εκ τούτου χαρακτηρίστηκε ως αντίπαλος του κυβερνώντος κόμματος, ενώ απολάμβανε ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και υποστήριξη από την πλειοψηφία των οπαδών της Παρτιζάν».

Από το τελευταίο μήνυμα που άφησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προς αποκατάσταση της τάξης, έγινε σαφής και ο… λεκές που είχε πέσει στη σχέση του με τον πρόεδρο Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς. Το «κεφάλι» του οποίου ζητάει ο κόσμος της Παρτιζάν, κάτι που περίμενε και ο ίδιος ότι θα συνέβαινε.

«Ο ​​Μιγιαΐλοβιτς ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Ωστόσο, στις τελευταίες δηλώσεις του Ομπράντοβιτς, οι οποίες χρησίμευσαν και ως απάντηση στον Όστογια ​​Μιγιαΐλοβιτς για τη συνέντευξή που έδωσε μετά την αποχώρηση του Ζέλικο, κατέστη σαφές ότι οι δυο τους δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προσβλήθηκε από το γεγονός πως ο πρόεδρος της Παρτιζάν, ​​του ζήτησε να δηλώσει στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του ότι η παραίτησή του ήταν ‘αμετάκλητη’, ώστε να κερδίσει ηρεμία όσον αφορά τους οπαδούς, μόνο και μόνο για να τον καλέσει ​​λίγες ώρες αργότερα και να του προσφέρει όλες τις προϋποθέσεις για να αλλάξει γνώμη.

Η σχέση τους ήταν σίγουρα γεμάτη σκαμπανεβάσματα, ειδικά από το καλοκαίρι μέχρι και τον οριστικό χωρισμό, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Μιγιαΐλοβιτς, για παράδειγμα, έφερε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι χωρίς να το γνωρίζει ο Ζέλικο, και άφησε ελεύθερους τους Μπράντον Ντέιβις και Αϊζάια Μάικ χωρίς την άδεια του προπονητή… Σίγουρα υπήρξε κάποια σύγκρουση αλλιώς ο Ζέλικο δεν θα του ζητούσε να εγκαταλείψει τη θέση του προέδρου στο συμβούλιο, στην τελευταία κοινή τους συνάντηση.»

Πριν από μερικούς μήνες και κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής κρίσης, ο Ομπράντοβιτς όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, είχε σκεφτεί εκ νέου την παραίτησή του από τον προπονητικό θώκο της Παρτιζάν. Ωστόσο η κατάσταση εξομαλύνθηκε και βελτιώθηκε μετά από συζητήσεις που έκανε με τους παίκτες του. Και την κινητοποίηση που είδε απ’ όλους. Αυτή τη φορά, δεν το πήρε πίσω παρά τον λαϊκό ξεσηκωμό για να αναθεωρήσει ξανά και να μείνει.

«Δεν ήθελε να αθετήσει τον λόγο του, είναι αρχή του. Ένας άλλος λόγος που δεν άλλαξε γνώμη ο Ομπράντοβιτς παραμένοντας στο τιμόνι, είναι πως ο ​​Μιγιαΐλοβιτς είπε στον Ζέλικο στην τελευταία συνάντηση ότι θα του δινόταν ό,τι ζητούσε, αρκεί να έμενε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ομπράντοβιτς ζήτησε από τον Μιγιαΐλοβιτς να παραιτηθεί και ότι αυτός ήταν αδιαπραγμάτευτος όρος για την παραμονή του. Αυτό δεν συνέβη. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα οποία δεν γνωρίζουμε, που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό επηρέασαν την τελική απόφαση του Ομπράντοβιτς, παρά τις απίστευτες σκηνές και την υποστήριξη που απολαμβάνει από τους οπαδούς.»

Η Παρτιζάν μετά το «φευγιό» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και όσα έχουν λάβει χώρα, μοιάζει με καζάνι που βράζει. Κάποιοι παίκτες κάνουν σκέψεις φυγής ενώ αποδοκιμάστηκαν από τον κόσμο της ομάδας στην πρόσφατη νίκη επί της Μπάγερν, θεωρώντας και εκείνους υπεύθυνους για την απομάκρυνση του πολυαγαπημένου τους, Ομπράντοβιτς.

Μέσα σ’ όλα αυτά, η Παρτιζάν παραμένει ακέφαλη, σε αναζήτηση νέου προπονητή.

«Η νίκη ήρθε επί της Μπάγερν παρά τα ανάμεικτα συναισθήματα στην Belgrade Arena, ένα κοκτέιλ συναισθημάτων, θυμού, αγανάκτησης και απογοήτευσης από τους οπαδούς, συνοδευόμενο από αποδοκιμασίες και προσβολές στις οποίες υποβλήθηκαν οι παίκτες. Η διοίκηση θα προσπαθήσει να ανυψώσει τον σύλλογο και να επαναφέρει λίγο έως πολύ την σταθερότητα.

Το πρόβλημα είναι ότι οι οπαδοί είναι έξαλλοι με τον Οστόγια ​​Μιγιαΐλοβιτς και τελικά θέλουν την παραίτησή του, ειδικά μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την τελευταία τους συνάντηση. Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν στο πλευρό του Ζοτς έχουν αποχωρήσει από τον σύλλογο και δεν αποκλείεται να προσπαθήσουν να οργανωθούν και να δώσουν μια νόμιμη ‘μάχη’, για την απομάκρυνση του Μιγιαΐλοβιτς. Ο Ζάρκο Πάσπαλι ορίστηκε νέος αθλητικός διευθυντής, σειρά έχει ο προπονητής. Μένει να δούμε ποιος θα αναλάβει την ομάδα, δεδομένου ότι όλοι όσοι έχουν προταθεί, έχουν αρνηθεί την πρόσκληση.

Είναι σαφές πως λίγοι θέλουν να τολμήσουν να έρθουν στην Παρτιζάν μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ειδικά στην χαοτική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον σύλλογο και γύρω από αυτόν. Είναι επίσης σαφές σε κάθε πιθανό νέο προπονητή, ότι έχει μείνει ένα τεράστιο κενό μετά τον Ομπράντοβιτς και ότι είναι αδύνατον να το γεμίσει, και ότι μπορεί να εξελιχθεί μονάχα σε αποδιοπομπαίο τράγο της διοίκησης για να αγοράσει ηρεμία προς το παρόν. Επίσης, οποιοσδήποτε κι αν είναι τελικώς ο νέος προπονητής, θα μπορούσε εύκολα να «εξαντληθεί» υπό αυτές τις συνθήκες. Στα μάτια των οπαδών, κανείς δεν μπορεί να είναι αρκετά καλός μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είναι τέτοιο το βάρος που περιμένει τον νέο προπονητή, παρόλο που δεν θα έχει πλέον την πίεση όσον αφορά τα αποτελέσματα και τους στόχους που είχαν τεθεί πριν από την έναρξη της σεζόν. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν την περαιτέρω κατεύθυνση του συλλόγου», κατέληξε.