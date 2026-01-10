Ο Ολυμπιακός επικράτησε με άνεση της Μπάγερν Μονάχου (09/01, 95-80), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα με τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Σέρβος σέντερ αποτελεί «σταθερή αξία» και απέναντι στους Βαυαρούς, έκανε ένα από τα συνηθισμένα του παιχνίδια.

Αυτό έδειξαν οι εξετάσεις του Μόντε Μόρις και ποια η συνήθης πρακτική; Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί για μερικές εβδομάδες των υπηρεσιών του Μόντε Μόρις που πάντως δείχνει να απέφυγε τα χειρότερα.

Στο φινάλε του αγώνα, η στατιστική του Μιλουτίνοφ είχε «γράψει» 14 πόντους, μαζί με 8 ριμπάουντ. Παρ’ όλα αυτά, στο ημίχρονο ο «ψηλός» των Πειραιωτών έμοιαζε να δυσκολεύεται αρκετά. Κάτι που άλλαξε, ωστόσο, στο δεύτερο 20λεπτο.

Τι αξιοσημείωτο έγινε, λοιπόν, στα δύο πρώτα δεκάλεπτα με την γερμανική ομάδα; Ο Μιλουτίνοφ δεν είχε καταφέρει να μαζέψει ούτε ένα ριμπάουντ, σε άμυνα και επίθεση!

Ποια κορυφή μοιάζει θέμα χρόνου για τον Σάσα Βεζένκοφ; Ο Σάσα Βεζένκοφ βλέπει Μπάγερν και κάνει τα δικά του. Σε ποια κούρσα «τρέχει» πλέον μόνος δεύτερος, πλησιάζοντας την πρωτιά;

Το συγκεκριμένο στατιστικό είναι το λιγότερο… ασυνήθιστο για τον Σέρβο, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως μόλις σε άλλη μία περίπτωση μπορεί να εντοπιστεί στη φετινή Euroleague.

Και εδώ, υπάρχει ένα… τρελό «déjà vu». Αυτό, διότι είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο, στο ματς του πρώτου γύρου στο Μόναχο, ξανά απέναντι στην Μπάγερν!