Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί για μερικές εβδομάδες των υπηρεσιών του Μόντε Μόρις που πάντως δείχνει να απέφυγε τα χειρότερα.

Ο οργανισμός του Ολυμπιακού, οι φίλαθλοί του που βρίσκονταν στο γήπεδο αλλά και όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα με την Μπάγερν από τις οθόνες τους, λαχτάρησαν με τον Μόντε Μόρις και όχι άδικα.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Βαυαρούς για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ήταν τόσο αποθαρρυντικά όσο θα μπορούσε να είναι για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, ο πρώην ΝΒΑερ υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου μετά από μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, χωρίς να εντοπιστεί οστικό οίδημα.

Η «καταραμένη» θέση του πόιντ γκαρντ τους τελευταίους μήνες βρήκε νέο πρόσωπο να «χτυπήσει» με τον Μόντε Μόρις βέβαια να αποφεύγει όμως τα χειρότερα.

Ο άσος των Πειραιωτών που ανησύχησε το φαληρικό στάδιο ανάμεσα σε αυτούς και τον γιο του που είχε βρεθεί με την υπόλοιπη οικογένεια στο γήπεδο, αναμένεται να απουσιάσει περίπου για έναν μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Πειραιά.

Το ενθαρρυντικό της υπόθεσης είναι πως ο Μόντε Μόρις έδειξε να γλίτωσε το οστικό οίδημα κι αν η αποθεραπεία του κυλήσει υπό φυσιολογικές συνθήκες – όσο μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο σε ζητήματα συνδέσμων – τότε αναμένεται να μπει στην περίοδο του Κυπέλλου Ελλάδας (17-21/2), υπολογίζοντας πάντοτε μερικές ημέρες ακόμα.

Η είδηση αυτή προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών καθώς ναι μεν μπορούν να υπολογίζουν στον άλλοτε γκαρντ των Νάγκετς για το τελικό στάδιο της σεζόν και μπαίνοντας στα κρίσιμα, πλην όμως θα πρέπει να πορευτούν με τους Γουόκαπ και Νιλικίνα ως μοναδικούς χειρηστές της μπάλας.

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε άτυχος σε μια περίοδο προσαρμογής για τον ίδια στην πραγματικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το οποίο συναντά για πρώτη φορά.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διάστρεμμα δευτέρου βαθμού που θα χρειαστεί μίνιμουμ τρεις εβδομάδες με πιθανότερο σενάριο τις τέσσερις για να «δέσει» και πάλι το πόδι με θεραπείες και σταδιακή επανένταξη. Κρίνοντας από την «βουβαμάρα» στο γήπεδο και τις αντιδράσεις συμπαικτών και συγγενών, ίσως πρόκεται και για το καλύτερο ενδεχόμενο, το οποίο δεν χρίζει φυσικά κάποιας χειρουργικής επέμβασης.

Ο Μόντε Μόρις αναμένεται να χάσει τα εξής παιχνίδια, ενώ μένει να φανεί κατά πόσον θα γίνει χρήση κάποιας αλλαγής στο ελληνικό πρωτάθλημα.

11/1 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

14/1 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (EuroLeague)

17/1 Ολυμπιακός – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

20/1 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

22/1 Αναντολού Εφες – Ολυμπιακός (EuroLeague)

25/1 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

29/1 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)

31/1 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)

3/2 Dubai BC – Ολυμπιακός (EuroLeague)

6/2 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)

8/2 Ολυμπιακός – Προμηθέας (Stoiximan GBL)