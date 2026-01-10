Ο Σάσα Βεζένκοφ βλέπει Μπάγερν και κάνει τα δικά του. Σε ποια κούρσα «τρέχει» πλέον μόνος δεύτερος, πλησιάζοντας την πρωτιά;

Η Μπάγερν Μονάχου έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη αντίπαλος του Σάσα Βεζένκοφ που έχει πάρει το… όπλο του. Η προσαρμοστικότητα των ομάδων το στυλ παιχνιδιού του Βούλγαρου σούπερ σταρ και η σχεδόν μόνιμη πλέον άμυνα με αλλαγές που επιλέγουν άπαντες για να τον αντιμετωπίσουν, «ξεβόλεψε» σε ορισμένες περιπτώσεις τον Βεζένκοφ αλλά και τον Ολυμπιακό που δείχνουν ότι σιγά σιγά βρίσκουν και πάλι τον ρυθμό τους.

Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα αποτελέσματα της ομάδας του Λιμανιού (4 νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια) όσο και στην αγωνιστική άνοδο του MVP της διοργάνωσης το 2023.

Η αναμέτρηση με την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της περιόδου 2025-26, μπορεί να μην είχε την… ραψωδία της περσινής συνάντησης με τους Βαυαρούς στο ΣΕΦ (παραλίγο το απόλυτο ρεκόρ με 45άρα), πλην όμως η ιστορική διάσταση δεν έλειψε.

Ο άσος του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη στους «ερυθρόλευκους» βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και συνεχίζει προς την all-time κορυφή όπου βρίσκεται ο Μάικ Τζέιμς.

Παράλληλα στο… παρά ένα με το καλάθι του στην τελευταία φάση, ξεπέρασε σε αξιολόγηση (35 βαθμοί) τον Καμένιας της Ντουμπάι BC και πήρε σπίτι του, άλλη μία ατομική διάκριση. Ο σχεδόν άχαστος (10/12 σουτ) και αλάνθαστος Σάσα Βεζένκοφ που μοίρασε και τέσσερις τελικές πάσες, ήταν ο κορυφαίος της εν λόγω στροφής φτάνοντας τα 17 βραβεία MVP αγωνιστικής.

Με την συγκομιδή αυτή ξεπέρασε τον Νάντο Ντε Κολό στη σχετική λίστα (16) και πλησιάσε ακόμα περισσότερο στην κορυφή. Εκεί που βρίσκεται ο Σέιν Λάρκιν με 19 MVP αγωνιστικής. Η αρχή για τον Βεζένκοφ έγινε στο τέλος της περιόδου 2020-21.

Νούμερο που δεν αποκλείεται να φτάσει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Αυτή ήταν η τρίτη ατομική επιβράβευση της φετινής σεζόν, οι περισσότερες από κάθε άλλον και με τον ρυιμό που το πηγαίνει, η πρωτιά μοιάζει απλά θέμα χρόνου.

Παράλληλα προσπέρασε και τον συμπαίκτη του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο κατά μέσο όρο PIR της σεζόν. Το κοντέρ «γράφει» 22,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, θέτοντας διαρκώς όλο και μεγαλύτερη υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP της κανονικής διάρκειας.