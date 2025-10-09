Θα παίξει ο Εβάν Φουρνιέ στους επερχόμενους αγώνες του Ολυμπιακού; Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε έναν… πρόλογο και το Ole.gr σάς «μεταφέρει» τα όσα ισχύουν τη δεδομένη στιγμή.

Η κακοτυχία έχει «χτυπήσει» από νωρίς τη φετινή σεζόν την «πόρτα» του Ολυμπιακού. Με το… καλησπέρα το ιατρικό δελτίο των «ερυθρολεύκων» έχει γεμίσει για τα καλά, καθώς πολλοί αθλητές παραμένουν στα «πιτς».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day των Πειραιωτών τόνισε πως οι Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ είναι εκτός, όπως και ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος είναι η τελευταία χρονικά «απώλεια» της ομάδας του.

Ο μοναδικός από τους τραυματίες, που έχει -έστω και ελάχιστες πιθανότητες- για να δηλώσει «παρών» απέναντι σε Dubai BC (10/10, 21:15) και Παναθηναϊκό (12/10, 19:00) είναι ο Εβάν Φουρνιέ.

Ωστόσο, θα μιλάμε για μία «ανατροπή», καθώς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας «μαρτύρησε» την πιθανή απουσία του.

Ο Γάλλος σταρ ταλαιπωρείται με έναν τραυματισμό στην ποδοκνημική του και όσο περνούν οι ώρες το ερώτημα είναι ένα: «Θα παίξει στα επόμενα ματς;»

Τη δεδομένη στιγμή, ο 32χρονος αθλητής δεν έχει τις πιθανότητες με το μέρος του. Υπάρχει ένα μικρό «παραθυράκι», αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι να απουσιάσει από τις επόμενες δύο αναμετρήσεις της ομάδας του.

Απέναντι στην Dubai BC (10/10, 21:15) θα είναι μία μεγάλη «έκπληξη», καθώς δίνει «μάχη» με τον χρόνο. Κόντρα στον Παναθηναϊκό (12/10, 19:00), μπορεί τα «μηνύματα» να είναι πιο ενθαρρυντικά, όμως, και στο ντέρμπι «αιωνίων» πολύ δύσκολα θα δώσει το «παρών».

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τους τραυματίες:

«Νομίζω γενικά θα δούμε μία αστάθεια από όλες τις ομάδες φέτος. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πρέπει να καταλάβετε όλοι την δυσκολία του εγχειρήματος αυτού για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Εμείς δυστυχώς έχουμε κάποιες απώλειες. Δυστυχώς για εμάς χτύπησε ο Γουόκαπ και δεν θα παίξει. Από μία πλήξη στον γλουτιαίο, έχει αιμάτωμα και θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Οπότε είναι μία σημαντική απουσία για εμάς. Συν το γεγονός ότι είναι έξω ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς. Ο Φουρνιέ θα δούμε αν θα είναι έξω ή όχι, γιατί θα δοκιμάσει τώρα. Γενικά πάντως είναι κι αυτός δύσκολα να παίξει. Ο Ντόντα Χολ είχε μία τροφική δηλητηρίαση, είναι εδώ θα κάνει προπόνηση και θα είναι. Γενικά στην περιφέρειά μας έχουμε θέματα και θα πρέπει με ομαδικό παιχνίδι να τα καλύψουμε».