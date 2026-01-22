Το μομέντουμ, τα αποτελέσματα και η εικόνα των δύο ομάδων λένε Ολυμπιακός παρά τις απουσίες του. Η παράδοση όμως ξεκάθαρα Εφές. Flashback στο τελευταίο «διπλό» με Σφαιρόπουλο και Αταμάν στους πάγκους.

Η Ευρωλίγκα τρέχει και τα «άλογα» σε αυτή την κούρσα-μαραθώνιο καλούνται να ακολουθήσουν για να μην ξεμείνουν και στη συνέχεια τρέχουν και δεν φτάνουν. Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην αφιλόξενη γι’ αυτόν Πόλη, όπου θα έχει πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του.

Η επικράτηση – με δύο πρόσωπα – επί της Μακάμπι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έφερε ικανοποίηση για το ολοκληρωτικό και εκθαμβωτικό μπάσκετ του πρώτου ημιχρόνου αλλά και μίνι-πονοκέφαλο αναφορικά με το «τρίτο ημίχρονο».

Κι αυτό διότι ο «πύργος» του και σημείο αναφοράς του, Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν ήταν σε θέση ούτε αυτή τη φορά να ταξιδέψει στην Πόλη για τον αγώνα με την προβληματική το τελευταίο διάστημα Εφές. Όπως είχε συμβεί και μετά το ντέρμπι «αιωνίων» που γύρισε για τα καλά τον διακόπτη.

Το ιατρικό πρωτόκολλο δεν επιτρέπει επανένταξη σε περιπτώσεις διάσεισης πριν την συμπλήρωση μιας εβδομάδας ακόμα κι αν ο «παθών», αισθανθεί καλύτερα. Συνεπώς το χτύπημα του Μπρισέ στον «Μίλου» πριν από λίγες ώρες στο Φάληρο, ήταν αρκετό για να παίξει ο Ολυμπιακός ξανά χωρίς το βασικό του 5άρι.

Για 32-33 λεπτά απέναντι σε μία από τις ανταγωνίστριες για τον τίτλο ομάδα και κάτοχο αυτού Φενέρ, βρήκε τις λύσεις και κάλυψε το κενό του. Τα αποθέματα ενέργειας όμως των παικτών του Σάρας πριν από 20 σχεδόν μέρες, ήταν υψηλότερα.

Στην ουσία βέβαια δεν έχουν αλλάξει και λίγα από την ειδική και τότε συνθήκη παρότι έχουν μεσολαβήσει δύο εβδομάδες και κάτι. Αρχικά ο αντίπαλος είναι διαφορετικός. Η Αναντολού Εφές δεν έχει καμία σχέση με την συμπολίτισσα της φέτος, γεγονός που «καθρεφτίζεται» και στον βαθμολογικό πίνακα (15-7 έναντι 6-17 ρεκόρ). Από την μία η πρωταθλήτρια Ευρώπης «τρέχει» επιμέρους σερί νικών 12-2 ενώ η ομάδα του Σέιμπεν Λι πλέον, έχει να πανηγυρίσει 35 μέρες από το διπλο-αναλαμπή στο Κάουνας (64-87).

Συνολικά από τις back-to-back οριακές και ζόρικες νίκες επί των Μπαρτσελόνα και Μπάγερν στην Τουρκία, η Εφές εκπέμπει σήματα… SOS (1-10). Η αλλαγή στον προπονητικό θώκο δεν βοήθησε την κατάσταση, με τον Πάμπλο Λάσο να αδυνατεί για την ώρα να σταματήσει την «κατρακύλα».

Στις μπασκετικές πιάτσες μοιάζει ηλίου φαεινότερο πως η Εφές θα βρει ρυθμό κάποια στιγμή και θα «ξεσπάσει» καθώς διαθέτει το ρόστερ για να συμβεί αυτό. Όπως δήλωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας από την αίθουσα αναχωρήσεων του Ελ. Βενιζέλος, στον Ολυμπιακό ελπίζουν η Εφές να μην αντιδράσει κόντρα στους Πειραιώτες και θυμηθεί τι πάει να πει νίκη. Όπως είχε συμβεί στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Από τότε βέβαια, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει σαφή αγωνιστική άνοδο παίζοντας πιο κοντά στην ταυτότητά του ενώ η κατάσταση στην Εφές μοιάζει με… βαρέλι δίχως πάτο.

Γιατί ο Μπαρτζώκας «τσαντίστηκε», παρά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/01, 100-93), αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά παράπονα για την εμφάνιση της ομάδας του στα τελευταία λεπτά.

Προ αμνημονεύτων χρόνων

Σε ένα σύστημα διεξαγωγής που παίζουν όλοι μ’ όλους κάθε χρόνο, μοιάζει και είναι «τρελό» η πιο μακρινή εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια να είναι με την Εφές. Μέχρι και στην Ισπανία έσπασε την κατάρα ξανά και ξανά μάλιστα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεχάσει τι πάει να πει «διπλό» στην Πόλη επί της back-to-back πρωταθλήτριας (2021, 2022), όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ στην κάμερα της NOVA μετά το ματς με την Μακάμπι.

«Δεν θυμάμαι πότε νικήσαμε τελευταία φορά εκεί, τουλάχιστον όχι όσο είμαι εγώ στην ομάδα. Είναι η κατάλληλη ώρα», τόνισε ο Βούλγαρος σταρ αναφερόμενος στο ματς με την Αναντολού Εφές (22/1, 19:30/Novasports 4) στο Basketball Development για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Δεν έχει κι άδικο ο «καυτός» πάουερ φόργουορντ που βρίσκεται χωρίς διάλειμμα στο Λιμάνι από το 2018 με εξαίρεση τη σεζόν 2023-24 στους Κινγκς, όταν και κυνήγησε το American dream.

Το τελευταίο «διπλό» του Ολυμπιακού στην έδρα της Εφές, χρονολογείται στις 22 Δεκέμβρη του 2017 και ήρθε χάρις σε μερικά πετυχημένα plays στην crunch time. Αρχικά το μεγάλο σουτ του Ιωάννη Παπαπέτρου στα 1’36” για το φινάλε του ματς (54-56) στη λήξη από το 24άρη και στη συνέχεια τη «βόμβα» του Σπανούλη (56-59, 1’06”) και τις εύστοχες βολές του Τζαμέλ ΜακΛίν στα -26” για το τέλος, που διαμόρφωσαν και το τελικό σκορ αφού ο Έρικ ΜακΚόλουμ βρήκε σίδερο στα -14”.

Από εκείνη τη βραδιά με μοναδικό κοινό παρανομαστή τον Κώστα Παπανικολάου και για τις δύο ομάδες αφού ο Μιλουτίνοφ ήταν και τότε τραυματίας και στην οποία ο Ολυμπιακός είχε για πρώτο προπονητή τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στην τελευταία του σεζόν και η Εφές τον Εργκίν Αταμάν, πέρασαν επτά ανεπιτυχείς προσπάθειες. Έξι στο γνωστό και μη εξαιρετέο Sinan Erdem Dome και μία στο νεότευκτο Basketball Development Center.