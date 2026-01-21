Να κρατήσει το μάθημα αφού δεν έγινε μάθημα είναι το συμπέρασμα μιας βραδιάς που ο Ολυμπιακός παρουσίασε δύο πρόσωπα.

Ο Ολυμπιακός έχει μπει για τα καλά στο μονοπάτι των επιτυχιών αφού δείχνει πως πατάει και πάλι στα πόδια του τον τελευταίο μήνα. Γεγονός που τον έφερε στο φινάλε της 23ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, μία νίκη – με παιχνίδι λιγότερο κόντρα στη Φενέρ στο Φάληρο – μακριά από τη δεύτερη θέση και τις 15 νίκες.

Είναι εμφανές διά γυμνού οφθαλμού πως το τσιπάκι για τους Πειραιώτες που βάζουν την μπάλα όπως θέλουν στο αντίπαλο καλάθι, γύρισε. Το δεύτερο ημίχρονο με την Μακάμπι όμως υπενθύμισε στους «ερυθρόλευκους» πως δεν έγιναν μέσα σε ενα 35ήμερο άτρωτοι. Έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν ακόμα για να αποφευχθούν οι «στραβές» του παρελθόντος. Και κυρίως να φορμαριστούν αποδίδοντας στον επιθυμητό βαθμό όταν όλα θα κρίνονται. Εκεί που η μπάλα θα ζυγίζει το βάρος της σε χρυσό και η ιστορία έχει δείξει πως για τον α’ ή β’ λόγο, ο Ολυμπιακός δεν βγήκε αλώβητος.

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσα σε ένα παιχνίδι, αυτό με την Μακάμπι στο ΣΕΦ για την 23η στροφή που ολοκληρώθηκε υπέρ τους με 100-93, εμφανίστηκαν με δύο διαφορετικές «φορεσιές».

Η μία τους ακολούθησε στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης, στην τρίτη και την τελευταία περίοδο όμως η πιο εκκωφαντική κι αυτή που εν τέλει έκρινε το παιχνίδι, ήταν αυτή της 2ης περιόδου. Όταν ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το πιο κυριαρχικό διάστημά του μέχρι τώρα στη σεζόν, μετατρέποντος το σύνολο του Κάτας σε έρμαιο των ορέξεών του.

Η πεντάδα με Γουόρντ, Νιλικίνα και Τζόουνς στη δεύτερη περίοδο έδωσε τρομερή ενέργεια στην άμυνα για έναν Ολυμπιακό που έβγαζε αυτοματισμούς και έπαιρνε εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο. Οι γηπεδούχοι αστόχησαν μόλις μία φορά στα τελευταία 4’20” της δεύτερης περιόδου, εκτοξεύοντας την απόσταση στους 20+ πόντους.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα άφησαν απολύτως ικανοποιημένο στο ημίχρονο το φίλαθλο κοινό που κατέκλησε το φαληρικό στάδιο με τους 58 πόντους ενεργητικό (34 ήταν το παθητικό), να αποτελούν την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε ημίχρονο διαχρονικά για τον Ολυμπιακό εντός έδρας.

Κορυφαία παραμένει οι 61 που είχε βάλει στην Βίρτους τη σεζόν 2022-23, σε ένα ματς που οι Πειραιώτες δεν έκοψαν ρυθμό μέχρι το επιβλητικό 117-71 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο τέλος.

Την ίδια στιγμή όμως θίχτηκε και ο εγωισμός των φιλοξενούμενων που έχουν και εκείνοι βελτιωμένο πρόσωπο από την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε ο Κάτας και έπειτα. Οι Ισραηλινοί έγιναν σαφώς πιο aggresive αμυντικά κάτι που αποσυντόνισε τον Ολυμπιακό που πήγαινε στον αυτόματο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έγιναν βιαστικοί και απρόσεκτοι. Η παρά μία 30 ασίστ, ήταν υπεραρκετές για τον Ολυμπιακό ώστε να «καμουφλάρει» τα 16 συνολικά λάθη του και τους 11 πόντους που πήρε η Μακάμπι.

Οι Ισραηλινοί δεν μπήκαν ποτέ ουσιαστικά στη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος αυτού καθ’ αυτού, έκλεισαν όμως την ψαλίδα με τους 59 πόντους που έβαλαν στο δεύτερο ημίχρονο, οι οποίοι και αποτελούν την χειρότερη επίδοση στην ιστορία του Ολυμπιακού σε 20′ αγώνα στην Ευρωλίγκα, πριν ή μετά την ανάπαυλα.