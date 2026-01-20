Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/01, 100-93), αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά παράπονα για την εμφάνιση της ομάδας του στα τελευταία λεπτά.

O Ολυμπιακός μπόρεσε να συνεχίσει με νίκη την πορεία του στη Euroleague και «ανέβηκε» στο 14-8 στη βαθμολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν με 100-93 (20/01) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική. Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 28 πόντους, ο Εβάν Φουρνιέ με 12, αλλά και Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχε 13!

Όμως, ο Σέρβος ψηλός έπαθε διάσειση, μετά από ένα χτύπημα και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/01, 19:30).

Σε ένα ματς, που η επικράτηση ήρθε πιο εύκολα από ότι δείχνει και το τελικό σκορ. Κι αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε φτάσει να είναι σε θέση «οδηγού» με πολύ μεγάλες διαφορές.

Ωστόσο, στο τέλος οι Ισραηλινοί μπόρεσαν να «μαζέψουν» την αναμέτρηση και να φτάσουμε στο +7.

Αυτό το γεγονός, «τσάντισε» ιδιαίτερα και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς τόνισε στις δηλώσεις του στη Euroleague πως η ομάδα του δεν ήταν σοβαρή σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Παρ’ όλα αυτά, είπε πως ήταν και ιδιαίτερα χαρούμενος, που ο Ολυμπιακός μπόρεσε να προσθέσει ακόμα μία νίκη στο «σακούλι» του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος επειδή κερδίσαμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκτιμάς και δεν υποτιμώ καμία νίκη και κανέναν αντίπαλο. Κατά δεύτερον δεν γίνεται να είμαι ευχαριστημένος όταν επιτρέψαμε 59 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Δεν ήμασταν σοβαροί σε ένα παιχνίδι 25 πόντων που τελείωσε στους επτά. Φαίνεται πως η ομάδα μας πρέπει να παίξει με συνέπεια όπως στη δεύτερη περίοδο και όχι όπως στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ντροπιαστικό, αλλά είναι κάτι το οποίο με τσαντίζει πάρα πολύ».