Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στην Παρτιζάν, σε μια ενέργεια που φαινόταν πως αργά ή γρήγορα θα ερχόταν.

Μερικές ώρες αφότου ο Παναθηναϊκός έκανε σκόνη και θρύψαλα την δίχως ένταση και προσανατιλισμό Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήρθε και το αντίο του Σέρβου τεχνικού με την ομάδα που έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα.

Ένα διαζύγιο που έμοιαζε θέμα χρόνου και αν δεν ήταν ο Ζοτς το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, με το μέγεθος και την πανίσχυρη φυσιογνωμία του που χαίρει της εκτίμησης των περισσοτέρων στο Βελιγράδι, τότε θα είχε έρθει νωρίτερα.

Οι μαζικές αλλαγές κατά την περασμένη αγωνιστικήξ περίοδο, έδωσαν μία πίστωση χρόνου στον Ομπράντοβιτς και την κατάσταση που έμοιαζε εκτός ελέγχου. Κι ως γνωστόν, όταν «ραγίσει το γυαλί», είναι εξαιρετικά δύσκολο να κολλήσει ξανά. Ακόμα κι αν λέγεσαι Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Για να έρθει η πρώτη παραίτηση – που έγινε δεκτή – μεσούσης της σεζόν από το 1991-92 που βρίσκεται στους πάγκους της Ευρώπης. Ήρθε το μέλημα το χρόνου για να συμβεί κι αυτό, μιας και έβλεπε ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» πως η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Αυτός ήταν και η βασική αιτία που αποφάσισε να αφήσει το τιμόνι της αγαπημένης του Παρτιζάν. Τον είχαν ζώσει τα φίδια, είχε χάσει την ηρεμία του παρότι δήλωνε μέχρι εσχάτων πως στηρίζει αυτό το σύνολο. Τα ξεσπάσματά του προς του παίκτες και τα δημόσια «παράπονά» του, ήταν όλο και συχνότερα.

«Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό, και τόσος κόσμος έρχεται εδώ, όπως και σε άλλα μέρη, για να μας ακολουθήσει και να δει μια ομάδα που θα παλέψει και έχει την επιθυμία για τη νίκη. Οι λόγοι είναι απλοί, οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα», είπε μετά την ήττα από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία πρόσφατα.

Στο ίδιο παιχνίδι τα έβαλε και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που ήταν με πολιτικά ενώ στο ΟΑΚΑ και κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ, ηταν σειρά του Μαρίνκοβιτς να μπει στο στόχαστρο.Ο διακόπτης είχε γυρίσει, η άμμος στην κλεψύδρα είχε αρχίσει να αδειάζει επικίνδυνα.

ΒΟΜΒΑ από τη Σερβία: Στη διάθεση των ανθρώπων της Παρτιζάν το μέλλον του Ομπράντοβιτς Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν την απόφαση που πήρε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέσει στο μέλλον του στην Παρτιζάν, στο χέρι της διοίκησης μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό.

«Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου», έγραψε στην επιστολή του μεταξύ άλλων.

Πίσω από το «αμετάκλητη» παραίτηση

Αυτή τη φορά ήταν τελεσίδικο και οριστικό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε πως δεν έθεσε εαυτόν στη διάθεση της διοίκησης και του Μιχάιλοβιτς αλλά αποχώρησε για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Για τον καλό της Παρτιζάν, αφού έβλεπε πως δεν μπορούσε να αντιστρέψει στην περιρρέουσα συνθήκη.

Ο εννιά φορές πρωταθλητής Ευρώπης ήταν εμφανές πως είχε χάσει την επιρροή του προς τους παίκτες του. Αυτή που τον γιγάντωσε όπως και τις ομάδεες που προπόνησε. Γεγονός που είχε εκφράσει ακόμα και δημοσίως τουλάχιστον δυο φορές τους τελευταίους 18 μήνες.

Μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Σερβίας από το αντίπαλο δέος Ερ. Αστέρα, ο Ζοτς είχε πει πως κάτι δεν λειτουργεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη. «Κάποια από τα όριά μου έχουν ξεπεραστεί, με την έννοια ότι ίσως δεν μπορώ να εμπνεύσω τους παίκτες. Θα σκεφτώ σοβαρά τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή τη διακοπή…»

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, πέρασε από την σκέψη στην πράξη. Χωρίς περιθώρια αυτή τη φορά επαναπροσέγγισης και επανεξέτασης.

Ο ίδιος, άλλωστε, είχε αποκαλύψει πως είχε υποβάλει την παραίτησή του τον περασμένο Μάρτιο. «Μετά από ένα παιχνίδι που χάσαμε, είπα στους βοηθούς μου ότι “δεν έχω πλέον καμία επιρροή στους παίκτες”. Έπρεπε, λοιπόν, να κάνουμε κάτι, και κατά τη γνώμη μου, αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να παραιτηθούμε. Εξήγησα την απόφασή μου στους βοηθούς μου και επικράτησε σιωπή. Θεώρησα πως αυτή η σιωπή σήμαινε ‘συμφωνούμε’», είχε παραδεχθεί ο Ομπράντοβιτς που είχε εξηγήσει όμως πως άλλαξε γνώμη.

Η επιστροφή του βασιλιά Ομπράντοβιτς: Όταν σείστηκε το ΟΑΚΑ για τον Ζοτς (video) Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος, έχοντας ζήσει σπουδαίες στιγμές στο ΟΑΚΑ τόσο ως παρανομαστής ως και ως αντίπαλος.

Αρχικώς, ο πρόεδρος της Παρτίζαν ήταν εκείνος που δεν θέλησε καν να σκεφτεί ένα τέτεοιο ενδεχόμενο με τον Μιχαΐλοβιτς, να αναλμβάνει το δύσκολο έργο να του αλλάξει γνώμη. Και ακολούθησαν οι παίκτες, ένας προς έναν. «Άρχισαν να με καλούν ο ένας μετά τον άλλον, παρακαλώντας με να αναθεωρήσω. Τους είπα πως ‘αν θέλετε πραγματικά να μείνω, πρέπει να αλλάξετε’. Μετά καθίσαμε με την ομάδα και μιλήσαμε και αποφασίσαμε ότι έπρεπε να ππροχωρήσουμε» αποκάλυψε ο Ομπράντοβιτς.

Άλλωστε η παρουσία του και μόνο ήταν εκ των βασικών λόγων αν όχι ο πιο βασικός που οι περισσότεροι υπέγραψαν με την Παρτιζάν. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται όμως παύει να αποτελεί σύμπτωση και ο Ζοτς δεν μπήκε καν στη διαδικασία. Με βαριά καρδιά αλλά καθαρή συνείδηση, πήρε την απόφαση να πάρει το πινακάκι του, το κουστούμι του, την γραβάτα του και να αποχωρήσει μετά από 4μιση χρόνια στη δεύτερη προπονητικά, θητεία του στην Παρτιζάν.