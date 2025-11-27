Απίστευτα πράγματα! Oι οπαδοί της Παρτιζάν πήραν την κατάσταση στα χέρια του για να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς. (video)

Όλος ο οργανισμός της Παρτιζάν έχει ρίξει το βάρος σε έναν και μόνο σκοπό. Να μεταπείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας. Και το δείχνει με κάθε πιθανό τρόπο.

Πριν από μερικές ώρες, ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» ανέλαβε όλη την ευθύνη και ανακοίνωση την οριστική και αμετάκλητη απόφασή του να αποχωρήσει από τον… θώκο της αγαπημένης του Παρτιζάν για το καλό της.

Γεγονός που έφερε όμως θύελλα αντιδράσεων. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, το μεγαλύτερο κλαμπ των «γκρομπάρι», ανακοίνωσε πως θα μποϊκοτάρει τους επερχόμενους αγώνες των ασπρόμαυρων αν δεν ανακληθεί η απόφαση. Και υπό τον φόβο… λαϊκού ξεσηκωμού, η διοίκηση έδωσε λευκή επιταγή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να αλλάξει ό,τι θεωρεί και απαιτείται, ούτως ώστε να αλλάξει το κλίμα. Και να ανατραπεί η κατάσταση με την παραμονή του. Μία παραίτηση που έχει βέβαια και πολιτικό υπόβαθρο, πιέσεις από την Πολιτεία με την κόντρα που έχει ανοιχτεί τους τελευταίους μήνες.

Για αυτό ο φίλαθλος κόσμος της Παρτιζάν, είπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να αποσυμπιεστεί τις τελευταίες ώρες και να αφήσει κάπως την σκόνη να…. κοπάσει, έμεινε στην Αθήνα μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό. Στην οικία που συνεχίζει να διατηρεί από τα χρόνια του στο «τριφύλλι». Δεν επέστρεψε λοιπόν με την υπόλοιπη αποστολή στο Βελιγράδι.

Για το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) ήταν προγραγραμιστμένη η επιστροφή του στη σερβική πρωτεύουσα, κάτι που πληροφορήθηκαν οι φίλοι της Παρτιζάν και φρόντισαν να του δείξουν την αντίθεσή τους στην απόφαση να αποχωρήσει εκείνος από την ομάδα. Πλήθος κόσμου, παρεβρέθηκε από νωρίς αποφασισμένος στο αεροδρόμιο Τέσλα για να υποδεχθεί τον Ζοτς και να του δείξει έμπρακτα την επιθυμία να παραμείνει.

Οι «ασπρόμαροι» δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα στην αίθουσα αφίξεων παρακολουθώντας ζωντανά την καθυστέρηση της πτήσεις του Ομπράντοβιτς από την Αθήνα. Απίστευτα πράγματα με χιλιάδες αφοσιωμένου στον Ομπράντοβιτς κόσμου.

More content from Belgrade Airport where fans came to give unconditional love to #kkp coach Željko Obradović pic.twitter.com/x4RdhRcaxM — Milos (@Milos_Sphere) November 27, 2025

🖤 Los fans del Partizan se desplazaron hasta el aeropuerto de Belgrado para mostrar su devoción por Zeljko Obradovic pic.twitter.com/4kv9eqrn16 — Eurohoops España (@EurohoopsES) November 27, 2025

Ο εννιά φορές πρωταθλητής Ευρώπης κατέφθασε με καθυστέρηση και παρότι είδε χιλιάδες κόσμου να τον περιμένει περνώντας μετά βίας μέσα από έναν μεγάλο όγκο φιλάθλων, δεν έκανε κάποια δήλωση. Χρειάστηκε να φυγαδευτεί μάλιστα με τον κόσμο να μην πτοείται, φωνάζοντας συνεχώς «Ζέλικο μείνε, Ζέλικο μείνε.»