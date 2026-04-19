Ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του σημαντικά αβαντάζ για να ξεμπερδέψει με την υπόθεση πρόκριση στα playoffs από την πρώτη του κιόλας ευκαιρία.

Ω γέγονε γέγονε για τον Παναθηναϊκό που θέλει να ξεμπερδεύει μία ώρα αρχύτερα με την είσοδό του στην τελική 8άδα, σκεπτόμενος τα playoffs. Δίχως αυτό να σημαίνει βέβαια πως έχει «κλείσει» κάποιο ραντεβού με αυτά, καθώς ως γνωστόν… όποιος βιάζεται σκοντάφτει.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την απαιτητική πρόκληση της ελλιπούς αλλά επικίνδυνης Μονακό με ξεκάθαρα – πέρα από τα αμιγώς αγωνιστικά – προτερήματα έναντι των Μονεγάσκων. Οι οποίοι βέβαια αν και οκτώ ή εννιά, έχουν αποφασίσει να το παλέψουν και όσο πάει. Αυτήν την υπόσχεση έδωσαν μεταξύ τους εμπιστευόμενοι τον Μαρκοϊσβίλι και το πρότζεκτ, από την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και μετά.

Αφενός τα αβαντάζ αυτά έχουν να κάνουν με το βάθος του ρόστερ. Για την Μονακό μπορεί να γύρισαν οι Τζέιμς και Τάις σε σχέση με το προηγούμενο ματς των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ, πλην όμως οι Νέντοβιτς και Τάρπεϊ τέθηκαν νοκ-αόυτ άρα το ροτέισον παραμένει εξαιρετικά κλειστό. Κανεός δεν περισσεύει για τη Μονακό που έχει την ίδια καταπόνηση και στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Φυσικά υπάρχει και ο παράγοντας έδρα αφού ο Παναθηναϊκός λόγω της 7ης θέσης που κατέλαβε με το τέλος της κανοκής διάρκειας μιας και η Παρί δεν του έκανε τη χάρη απέναντι στη Ζαλγκίρις, θα παίξει την πρόκρισή του μπροστά στον κόσμο του. Ίδια η συνθήκη ακόμα κι αν χρειαστεί και δεύτερο ματς, την ερχόμενη Παρασκευή (24/4).

Σε αυτά και ξέχωρα από το ταξίδι που έχει να κάνει η Μονακό στην Αθήνα, πρέπει να ληφθεί υπόψιν στα… δεδομένα του αγώνα και οι περισσότερες μέρες ξεκούρασης του «τριφυλλιού», αφού τον βοήθησε ο υπερυπολογιστής του ΕΣΑΚΕ. Το νέο σύστημα διεξαγωγής δηλαδή που βγάζει αυτόματα τις αγωνιστικές random και συνεπώς και τα ρεπό. Έτυχε λοιπόν οι πράσινοι να κάθονται την 23η αγωνιστική σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους που φιλοξενούν στο Gaston Medecin την Βιλερμπάν (19/4, 20:15), λίγες ώρες πριν μπουν στο αεροπλάνο για την αθηναϊκή πρωτεύουσα.