Δύσκολο έργο μεν, όχι ακαρόρθωτο δε για τον Εργκίν Αταμάν αυτό που καλείται να κάνει με τον Παναθηναϊκό, αρκεί να… επαναληφθεί η ιστορία.

Το «δώρο» δεν ήρθε από την Παρί και το Κάουνας. Η Ζαλγκίρις έπραξε τα δέοντα και το αυτονόητο, κλείδωσε την θέση της στην 6άδα και θα παίξει κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε στα playoffs για να ταξιδέψει και πάλι στην Αθήνα. Αφήνοντας με τον τρόπο αυτό το σύνολο του Εργκίν Αταμάν 7ο, να ξεκινά την απόπειρα επιστροφής στον ευρωπαϊκό θρόνο, από τον… ξαφνικό θάνατο των play-in.

Πώς ήταν παλιά η διαδικασία ανάδειξης νικητή στον έξτρα χρόνο στο ποδόσφαιρο; Κάπως έτσι μοιάζει και αυτή που η Euroleague εισήγαγε πριν από λίγα χρόνια, στην τρίτη πλέον έκδοσή της. Τέσσερις ομάδες, τρία παιχνίδια, δύο εισιτήρια δεύτερης ευκαιρίας μέσω της 8άδας.

Η αδιάφορη Εφές έπεσε… θύμα της ανωτερότητας και του διακυβεύματος του Παναθηναϊκού πριν το προσοχές παιχνίδι κόντρα στην ελλιπή αλλά επικίνδυνη Μονακό (21/4, 21:00) στο κατάμεστο όπως αναμένεται Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Κλείνοντας ωστόσο τα μάτια για μια στιγμή στο μονοπάτι, τις διασταυρώσεις και ούτω καθ’ εξής και παρατηρώντας απλά και μόνο την τελική κατάταξη της διοργάνωσης μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας και πριν τα play-in, βλέπει κανείς τον Παναθηναϊκό του 22-16 ρεκόρ στη θέση 7. Και αναρρωτιέται αν υπάρχει κάποια ομάδα που τερμάτισε στα ίδια επίπεδα στον «μαραθώνιο» και στο τέλος πανηγύρισε τον τίτλο.

Η απάντηση «κρύβεται πίσω από το ονοματεπώνυμο… Εργκίν Αταμάν. Η δική του Εφές Αναντολού την περίοδο 2021-22, ούσα ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης μερικούς μήνες πριν, έμοιαζε στριμωγμένη στα σχοινιά στην έναρξη της post season.

Με μειονέκτημα έδρας κόντρα στην Αρμάνι, έκανε (εμφατικό) break με το… καλησπέρα σας, «σκότωσε» στον ημιτελικό του Final-4 τον Ολυμπιακό με το τρίποντο του Μίτσιτς αποφεύγοντας την παράταση και πήρε το θρίλερ με τη Ρεάλ στον τελικό.

Αυτή είναι η ομάδα – μέχρι αποδείξεως του εναντίου και αναφερόμενοι στο ισχύον σύστημα round-robin από το 2016-17 και έπειτα δηλαδή – που έχει τερματίσει στην κανονική διάρκεια πιο χαμηλά από κάθε άλλη και σήκωσε στο φινάλε την κούπα.

Κανένα σύνολο που τερμάτισε στο 7-8 δεν τα έχει καταφέρει, τουλάχιστον για την ώρα. Και για να πετύχει κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός του Αταμάν, καλείται να υπερβάλει (φετινό) εαυτόν, όπως γίνεται αντιληπτό.