Ολυμπιακός και Εφές φαίνεται πως έχουν μάθει πολύ καλά να «υπερασπίζονται» τις έδρες τους.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές (14/10, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πειραιώτες, μέχρι στιγμής, μετρούν 2 νίκες και 1 ήττα, και απέναντι στην τουρκική ομάδα θέλουν να διατηρήσουν το «απόλυτο» της έδρας τους.

Η αλήθεια είναι πως, στην τελευταία πενταετία, αμφότερες οι ομάδες έχουν δείξει πως παίρνουν… άριστα, στον συγκεκριμένο τομέα.

Για να βρούμε το τελευταία «διπλό» στο ζευγάρι Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Τουρκία, χρειάζεται να επιστρέψουμε πίσω στον Οκτώβριο του 2020.

Εκείνη την εποχή, o Εργκίν Αταμάν βρισκόταν ακόμα στον πάγκο της τουρκικής ομάδας, ενώ δεν είχε κατακτήσει ακόμα το τρόπαιο της Euroleague! Αυτό έμελλε να γίνει, για πρώτη φορά, στο φινάλε της ίδιας περιόδου, με τον αγώνα που εξετάζεται, δηλαδή το 2020-21.

Η Εφές, λοιπόν, είχε επικρατήσει στο ΣΕΦ των «ερυθρολεύκων», με σκορ 84-79. Κορυφαίος για την ομάδα του Αταμάν ήταν ο Βασίλιε Μίτσιτς, που σταμάτησε στους 20 πόντους, ενώ για τους γηπεδούχους είχε 11 ο Χασάν Μάρτιν, με τον Σλούκα και τον ΜακΚίσικ να ακολουθούν με 10.

Έκτοτε, στα εννέα παιχνίδια που έχουν μεσολαβήσει, εξαιρώντας τη συνάντηση των δύο ομάδων στο Final Four του 2022 που διεξήχθη στο Βελιγράδι, καθώς δεν έγινε στην έδρα μίας εκ των δύο ομάδων, καμία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στην έδρα του αντιπάλου της!

Αναλυτικά, τα Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές, από τον Οκτώβριο του 2020 και μετά:

2020-21: Ολυμπιακός-Εφές 79-84

2020-21: Εφές-Ολυμπιακός 76-53

2021-22: Εφές-Ολυμπιακός 88-69

2021-22: Ολυμπιακός-Εφές 87-85

2022-23: Εφές-Ολυμπιακός 82-71

2022-23: Ολυμπιακός-Εφές 76-70

2023-24: Ολυμπιακός-Εφές 75-57

2023-24: Εφές-Ολυμπιακός 85-72

2024-25: Εφές-Ολυμπιακός 91-89

2024-25: Ολυμπιακός-Εφές 92-89