Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρήκε το σχήμα, που του δίνει την αθλητικότητα που έψαχνε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ρόστερ του.

Ο Ολυμπιακός βγήκε νικητής από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν (12/10, 90-86), που διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και έτσι, έκανε δικό του το ροζ φύλλο αγώνα.

Μπορεί ο Σάσα Βεζένκοφ να ήταν ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων», με 22 πόντους, όντας καταλυτικός, όμως σίγουρα ο Ολυμπιακός μπορεί να χαμογελά και για ακόμα ένα στοιχείο από το παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται πως βρήκε το σχήμα, το οποίο του δίνει την αθλητικότητα που ήθελε να προσδώσει στο παιχνίδι της ομάδας του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία 3άδα παικτών, που όταν πάτησαν μαζί στο παρκέ, έκλειναν τους περισσότερους διαδρόμους στον Παναθηναϊκό, χωρίς να αφήνουν πολλές επιλογές στους αντιπάλους τους.

Ο λόγος, φυσικά, για τη συνύπαρξη των Σέιμπεν Λι, Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ. Όταν οι τρεις τους βρέθηκαν ταυτόχρονα στο παρκέ για τον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κατακόρυφα την έντασή τους και την πίεση που ασκούσαν, την στιγμή που αμύνονταν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός, με τους Λι, Γουόρντ και Χολ ταυτόχρονα στο παρκέ, δέχθηκε μόλις 88.9 πόντους ανά 100 κατοχές. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «μίκρυνε» τον χώρο που έδινε στον Παναθηναϊκό, κάτι που αποδείχθηκε καταλυτικό για την έκβαση του αγώνα.

Επομένως, πέρα από τη νίκη, σίγουρα οι Πειραιώτες μπορούν να κρατήσουν και την πολύ θετική παρουσία των τριών παικτών τους, οι οποίοι μάλιστα πρόσθεσαν, συνολικά, και 24 πόντους, στην επιθετική συγκομιδή της ομάδας τους.