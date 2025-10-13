Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από τις δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ, σχετικά με το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παίξει τόσο νωρίς το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-86 (12/10), στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Παρ’ όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις δηλώσεις, στις οποίες προχώρησε ο Χρήστος Μπαφές, αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το φινάλε του αγώνα.

«Εμείς δεν ήμασταν σύμφωνοι να γίνει το παιχνίδι αυτό τόσο νωρίς στη σεζόν, προτιμούσαμε να γίνει αργότερα, σε μια πιο εμπορική περίοδο. Όμως στην ψηφοφορία που έγινε στον ΕΣΑΚΕ κάποιοι είχαν άλλη άποψη. Ρωτήστε τον ΕΣΑΚΕ να σας πουν ποιος…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η «μετάφραση» και τα αιτήματα στον ΕΣΑΚΕ

Αρχικά, ας σταθούμε στους λόγους, για τους οποίους ο Ολυμπιακός δεν ήθελε τόσο νωρίς το ματς με τους «πράσινους». Αρχικά, όπως τόνισε και ο Χρήστος Μπαφές, οι Πειραιώτες ήθελαν να γίνει σε μία πιο εμπορική περίοδο.

Παράλληλα, εάν γινόταν αργότερα το ντέρμπι «αιωνίων», η πλευρά των «ερυθρολεύκων» θεωρεί πως θα ήταν αρκετά βοηθητικό, ώστε αμφότερες οι ομάδες να παρουσιάζονταν πιο έτοιμες.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Αρχικά, ο Ολυμπιακός, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στην Stoiximan GBL, κατέθεσε δύο αιτήματα στον ΕΣΑΚΕ.

Πρώτον, τα παιχνίδια που θα διεξάγονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να πραγματοποιούνται πάντα 13:00 το μεσημέρι. Εξαίρεση αποτελεί, φυσικά, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα αίτημα, το οποίο εν τέλει έγινε δεκτό.

Δεύτερον, η πλευρά των Πειραιωτών είχε ζητήσει το ντέρμπι με τους «πράσινους» να μην διεξαχθεί τον Οκτώβριο και παράλληλα, να έχει τουλάχιστον 20 ημέρες διαφορά, με το εκάστοτε ματς μεταξύ των δύο ομάδων, για την Euroleague.

Ωστόσο, για να προχωρούσε το συγκεκριμένο αίτημα, θα έπρεπε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, για να περάσει στη συνέχεια από τον ΕΣΑΚΕ, κάτι που εν τέλει δεν έγινε, καθώς ο Παναθηναϊκός διαφώνησε.

Τι ισχύει με την κλήρωση του ΕΣΑΚΕ

Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της κλήρωσης έχει αλλάξει από τη φετινή σεζόν στον ΕΣΑΚΕ.

Πλέον, οι ομάδες θέτουν κάποιες παραμέτρους, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες στον αλγόριθμο, ώστε βάσει αυτών, να βγει το τελικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα παρόμοιο πρόγραμμα, με το αντίστοιχο που χρησιμοποιεί και η Euroleague τα τελευταία χρόνια, το οποίο εφάρμοσε και ο ΕΣΑΚΕ.

Για τον λόγο αυτό, η σειρά των αγώνων του δεύτερου γύρου διαφέρει από εκείνους του πρώτου, αφού για να πάρει τελική μορφή, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στον αλγόριθμο.

Έτσι, υπήρχε η δυνατότητα να γίνει αργότερα το ντέρμπι «αιωνίων», ωστόσο εν τέλει δεν προχώρησε, αφού δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Παναθηναϊκού.