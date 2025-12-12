Ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου κατέρρευσε και η Μπαρτσελόνα τον… τιμώρησε. Πώς μπορούσε να φανεί ανταγωνιστικός με τόσα «δώρα;»

Το «αιώνιο» ερώτημα επέστρεψε μετά την σχεδόν 100άρα που δέχτηκε ο Ολυμπιακός από την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης στροφής της Ευρωλίγκα. Βρέθηκαν οι Πειραιώτες τόσο κάτω από τα στάνταρ τους όπως σημείωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ή οι Καταλανοί έπιασαν τόσο υψηλά επίπεδα απόδσης; Έχασε (κατά κράτος) ο Ολυμπιακός ή κέρδισε σβηστά η Μπαρτσελόνα; Η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση.

Η απουσία του Τάισον Γουόρντ και συνεπώς το έλλειμμα αθλητικότητας που προέκυψε από αυτήν, δεν καλύφθηκε επουδενί στη Βαρκελώνη. Ούτε καν προσεγγίστηκε. Ο soft και ασυγχρόνιστος στις αλλαγές του Ολυμπιακός, απλά παρακολούθησε τους Κλάιμπερν και Πάντερ σε ένα γήπεδο που έχει μάθει να απογοητεύει τα τελευταία χρόνια, στο δικό τους σόου. Παράσταση που τους επέτρεψε.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Ευρωλίγκα αφού δεν διεξήχθη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, πριν ακολουθήσει μία «διαβολοβδομάδα» στην έδρα τους, με το άγχος της απάντησης και της αντίδρασης να κυριεύει πλέον.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας άργησαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων στο δεύτερο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα στην 3η περίοδο αφού στη συνέχεια η ψαλίδα είχε ανοίξει και ήταν ακατόρθωτο να κλείσει. Με επιμέρους 18-4 σε ένα διάστημα που οι Καταλανοί έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στο παρκέ, η Μπαρτσελόνα μπήκε σε ρόλο οδηγού και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Μεταξύ αυτών και οι τριες πανομοιώτυπες φάσεις με κλέψιμο και εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό.

Σαφώς πιο aggresive και «πεινασμένο» το σύνολο το Τσάβι Πασκουάλ, που πήρε ενέργεια από την άμυνά του. Εννιά κλεψίματα σε 30′ και 56 πόντους παθητικό, την ίδια ώρα που επιθετικά, η Μπαρτσελόνα έφτανε στο καλάθι του Ολυμπιακού όπως ήθελε.

Όπως συνέβη στο Βελιγράδι, έτσι και στη Βαρκελώνη, οι εύκολοι πόντοι της εκάστοτε αντιπάλου του Ολυμπιακού ήταν το στοιχείο που τον έθεσαν εκτός διεκδίκησης της νίκης. Οι πόντοι στο ανοιχτό γήπεδο ήταν 12-2 ενώ το πλήθος των παραπάνω κατοχών για τους γηπεδούχους, ήταν εκείνο που έγειρε την πλάστιγγα.

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στους «μπλουγκράνα» ούτε λίγο ούτε πολύ τα ίδια ριμπάουντ τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Με λίγα λόγια, οι Καταλανοί πήραν το 50% των «σκουπιδιών» στην «ερυθρόλευκη» ρακέτα, ανανεώνοντας επιθέσεις με τη… σέσουλα.

Τα επιθετικά ριμπάουντ και τα κλεψίματα, έδωσαν 13 (!) παραπάνω προσπάθειες στην Μπαρτσελόνα (70 έναντι 57). Τεράστιο το νούμερο για αυτό το επίπεδο και 40′ αγώνα, υπεραρκετό για να δικαιολογήσει την πέρα για πέρα καθαρή νίκη των Ισπανών με 98-85.

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός αμυντικά, στάθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα λεγόμενά του στη flash interview…

«Σε όλο το παιχνίδι, ζοριστήκαμε αμυντικά. Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Δεν ήταν ένας ή δύο παίκτες, όλη ομάδα δεν ήταν τόσο συμπαγής όσο θα έπρεπε στην άμυνα. Σκόραραν κοντά στους 100 πόντους και παίκτες σαν τον Πάντερ ή τον Κλάιμπερν, όταν βρίσκουν τόσα ελεύθερα σουτ όπως συνέβη στην εκκίνηση του παιχνιδιού και αισθάνονται αυτοπεποίθηση, είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις. Έπρεπε να παίξουμε σαφώς καλύτερη άμυνα αν θέλαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι.»