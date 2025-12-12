Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο, ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο, ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο. Στη Βαρκελώνη που «σόκαρε» πέρυσι, ο Γάλλος αισθάνεται άνετα, αισθάνεται καλά. Κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Ο πρώην ΝΒΑερ με το Νο94 στη φανέλα, ο οποίος είχε μείνει εκτός την προηγούμενη εβδομάδα λόγω ασθένειας, επέστρεψε δριμύτερος. Και αποφασισμένος να κουβαλήσει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του στην Καταλονία.

Η επικίνδυνη έξοδος κινδύνου των Πειραιωτών στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» απέναντι στην πιο… μπασκετική και solid Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, έχει σημαντικό συντελεστή δυσκολίας.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα απαιτείται να κάνουν αρκετά πράγματα καλά μέσα στο παρκέ για να αλώσουν και πάλι την έδρα των «μπλαουγκράνα», μεταξύ αυτών να παρουσιάσουν κι άλλους πρωταγωνιστές εκτός του (σχεδόν μόνιμου) Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Εβάν Φουρνιέ που δεν έχει μπει όσο καλά και σταθερά θα ήθελε στη σεζόν 2025-26, «ζεστάθηκε» πίσω από τη γραμμή των 6,75μ. στο πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας 11 πόντους. Τρία τρίποντα και ένα δίποντο, μα τι δίποντο;

Ο Γάλλος έκανε τη διεύσδυση και παρότι ο κορυφαίος του πρώτου μέρους Γουίλ Κλάιμπερν κόλλησε πάνω του, εκείνος βρήκε τον τρόπο με την ιδανική ισορροπία και ένα ακροβατικό, να προσθέσει άλλους δύο πόντους στο προσωπικό του σακούλι και του Ολυμπιακού για το 42-39 του α’ ημιχρόνου.