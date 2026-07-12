Ένα συμβόλαιο από χρυσό. Η όρεξη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και του Τέλη Μυστακίδη έχει ανοίξει για τα καλά, βάζοντας πλώρη μετά το ΜΠΑΜ με τον Τσέντι Όσμαν και για μία ακόμα μεταγραφή από τους «αιώνιους».

Ο Βασίλης Τολιόπουλος υπήρξε ανέκαθεν στόχος των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης τις τελευταίες εβδομάδες για πολλούς και διάφορους λόγους. Από τη μία διότι συνδυάζει ανοδική πορεία με το δυσεύρετο διαβατήριο και από την άλλη, η χρησιμοποίησή του την πρώτη του σεζόν στον Παναθηναϊκό και κυρίως οι σκέψεις του ίδιου να επιστρέψει στη Βόρεια Ελλάδα αν και εφόσον, επέτρεπαν κάτι τέτοιο οι «πράσινοι».

Ο Άρης όπως μετέφερε το Ole.gr, ήταν προτεραιότητα του Τολιόπουλου αφού δέθηκε με το σύλλογο, εκτιμώντας τη συμβολή της ομάδας στην αναγέννησή του. Πλην όμως το οικονομικό σκέλος και η προοπτική μπορούν να αλλάξουν τη συνθήκη.

Αρκεί να δώσει τη συγκατάθεσή του και ο Παναθηναϊκός, στον οποίο ανήκει ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος για όλα τα υπάρχοντα συμβόλαια. Μεταξύ αυτών και του Βασίλη Τολιόπουλου που δεν υπάρχει κάποια ρήτρα αποδέσμευσης, άρα το «τριφύλλι» μπορεί πρακτικά να ζητήσει ό,τι θέλει.

Παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει την πρόθεση, όπως έδειξε και με τον Οσμάν, να απλώσει άλλα δύο εκατομμύρια στο «πράσινο» τραπέζι για να πείσει τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης να αφήσουν τον Βασίλη Τολιόπουλο ελεύθερο. Και μετά να τον δέσουν για τα επόμενα τρία χρόνια με χρήματα που δεν έβγαλε σε όλη του την καριέρα αθροιστικά μέχρι και το καλοκαίρι του 2026.

Ο ΠΑΟΚ τα σκάει σε Τολιόπουλο & Παναθηναϊκό όμως υπάρχουν δύο αλλά Ακάθεκτος συνεχίζει ο ΠΑΟΚ τις προσπάθειές του, μοιράζοντας χρήματα και για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ποια είναι η επιθυμία του παίκτη;

Ο «Δικέφαλος» δεν αστειεύεται και θέλοντας να αποφύγει τον ανταγωνισμό και τον όποιο πλειστηριασμό με τον συμπολίτη, φαίνεται πως έχει προσφέρει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (μέχρι το καλοκαίρι του 2029) με οικονονικές απολαβές που αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει δηλαδή κάτι παραπάνω από 1μιση εκατομμύριο τον χρόνο, ποσό που υπέγραψε πριν από μερικούς μήνες ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό σε βάρος τριετίας.

Δηλαδή αν και εφόσον το deal που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κλείσει, τότε ο Βασίλης Τολιόπουλος θα δει τον μισθό του να επταπλασιάζεται σχεδόν σε σχέση με ό,τι έπαιρνε στον Άρη, τη δεύτερη σεζόν όπου ήταν και αρχηγός.

Απίστευτα πράγματα στο ελληνικό και όχι μόνο μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό βέβαια να διατηρεί κάθε δικαίωμα όσον αφορά την περίπτωση του Τολιόπουλου και όχι μόνο.