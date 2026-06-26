Ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας του Κεμ Μπιρτς με τον Βασίλη Σπανούλη άνοιξε αλλά υπό διαφορετικό πρίσμα.

Το απόγευμα της Τετάρτης η «βόμβα» του φιλόδοξου Άρη που έγινε πρώτο θέμα στο EuroCup – και δικαίως – απέκτησε σάρκα και οστά. Ο Κεμ Μπιρτς 13 μήνες αφότου κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, αποφάσισε να γυρίσει σελίδα επιστρέφοντας στην Ελλάδα έπειτα από μία δεκαετία.

Μία Ελλάδα βέβαια που κουβαλούσε και εξακολουθεί να κουβαλάει πάντα μαζί του αφού είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα, Ελίνα Ζωιτάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Αριάδνη-Σοφία.

Το πρότζεκτ του αναδυόμενου πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορα» Άρη έπεισε τον Καναδό σέντερ να γυρίσει στη χώρα, με την παρουσία βέβαια του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας να παίζει σημαντικότατο ρόλο στην απόφασή του.

«Ήταν μία καλή εμπειρία. Και μόνο που είδα τον Σπανούλη ήταν τρελό, επειδή πάντα ήθελα να επιστρέψω και να παίξω μαζί του ξανά, αλλά τώρα αποσύρθηκε και είναι προπονητής», δήλωσε ο Κεμ Μπιρτς μετά τη νίκη της ομάδας του κατά της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και οι δύο τους συναντήθηκαν αρκετές φορές ως αντίπαλοι ξανά. Κι αυτό, γιατί ο Κεμ Μπιρτς ήταν στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης στη Μονακό.

Πριν από λίγους μήνες είχαμε την απομάκρυνση του Έλληνα τεχνικού από το Πριγκιπάτο, ενώ ο Καναδός σέντερ έψαχνε έναν νέο σταθμό στην καριέρα του.

Τελικά, οι «δρόμοι» των δύο διασταυρώθηκαν και ο Άρης έγινε το σημείο συνάντησης!

Ο Άρης «χρύσωσε» τον Σπανούλη με συμβόλαιο μεγαλύτερο από αυτό που έπαιρνε στη Μονακό Από όταν είχαν στον Άρη αυτήν την «τρελή» ιδέα, ήταν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν κάθε επιθυμία του Βασίλη Σπανούλη και να στηρίξουν την επιλογή τους. Πράγμα που έκαναν.

Μπορεί ο Κεμ Μπιρτς να μην είχε ποτέ την ευκαιρία να παίξει ξανά με τον Βασίλη Σπανούλη. Ωστόσο, πλέον θα είναι στα «χέρια» του, για να ξεκινήσουν μαζί μία νέα εποχή στον Άρη και στη δεύτερη θητεία του 33χρονου σέντερ!

Σε μία συνεργασία που δεδομένα ο Καναδός καλαθοσφαιριστής ήθελε και το είχε «αποκαλύψει» λίγα χρόνια νωρίτερα.