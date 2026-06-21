Ο ΠΑΟΚ επαναπάτρισε τον έκαστο στο είδος του ακόμα και στα 36 του Νικ Καλάθη, ο οποίος το ‘χει ακόμα όπως φαίνεται και από τους αριθμούς.

Το μπάσκετ και δη η τέχνη είναι όπως το ποδήλατο. Δεν το ξεχνάς όσο κι αν περάσουν τα χρόνια, ό,τι κι αν γίνει στο μεσοδιάστημα. Όπως συμβαίνει και με τον Νικ Καλάθη ένα πράγμα.

Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής που έριξε πρώτα το βάρος στον ελληνικό κορμό, έφερε πίσω στη χώρα έναν εκ των σπουδαιότερων PG που φόρεσε τη γαλανόλευκη. Στη δύση βέβαια της καριέρας του, το μυαλό του Νικ Καλάθη παραμένει… ξυράφι. Ικανό να κάνει την (τεράστια) διαφορά στο επίπεδο του EuroCup, κάνοντας… μάγκες τους ψηλούς του «Δικεφάλου».

Ο ΠΑΟΚ που μέχρι πριν από 1μιση χρόνο είχε μπάτζετ κάτω των 700 χιλιάδων, έδωσε στον Καλάθη και μόνο περισσότερα χρήματα τον χρόνο για τις παραστάσεις και την οξυδέρκειά του. Χαρακτηριστικό που τον ξεχώρισε στο ευρωπαϊκό στερέωμα, δίνοντάς του την πρωτιά σε ασίστ και κλεψίματα στην Ευρωλίγκα, όσο άνηκε σε αυτήν.

Κι αν η φωνασκούσα μειοψηφία των φίλων των Θεσσαλονικέων – τέτοιους δεν τους πιάνει κανείς και υπάρχουν παντού – τείνουν να μειώσουν το μέγεθος της κίνησης από πλευράς ΠΑΟΚ, καλό είναι να ρίξουν μια ματιά στα νούμερα που είχε την τρέχουσα περίοδο στην Παρτιζάν, την οποία και νοικοκύρεψε.

Κι όλα αυτά ενώ η κατάσταση στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου έμοιαζε με… ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, ο Νικ Καλάθης ολοκλήρωσε την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με 4,6 ασίστ για 1,5 λάθη ανά παιχνίδι σε λιγότερο από 19′ συμμετοχής ενώ είχε και πέντε πόντους κατά μέσο όρο.

Αποκορύφωμα φυσικά της παρουσίας του στην Παρτιζάν, η χορταστική εμφάνιση του Νικ Καλάθη από τα prime του κόντρα στην ομάδα της γενέτειρας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Μπόρατς, με 22 πόντους (7/7 τρίποντα) και 9 τελικές πάσες για μόλις δύο λάθη σε 23’09”.

Τελικά το ‘χει ακόμα ο Νικ;