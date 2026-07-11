Ακάθεκτος συνεχίζει ο ΠΑΟΚ τις προσπάθειές του, μοιράζοντας χρήματα και για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ποια είναι η επιθυμία του παίκτη;

Η όρεξη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ άνοιξε για τα καλά και δεν έχουν την πρόθεση να σταματήσουν πουθενά.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αφού πυροδότησε την ΒΟΜΒΑ με τον Τσέντι Όσμαν, δεν προτίθεται να βάλει κάπου χειρόφρενο. Οι ασπρόμαυροι έχουν βάλει εδώ και καιρό στο μάτι και τον Βασίλη Τολιόπουλο, εντείνοντας μάλιστα τις τελευταίες ώρες τις προσπάθειες και τις πιέσεις τους για να σμίξουν ξανά.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από Eurohoops και Sportal, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του για να πείσει τον Παναθηναϊκό να αφήσει και τον Έλληνα διεθνή γκαρντ να κάνει το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το ένα εκατομμύριο έγινε ενάμιση ενώ δεν θα «κολώσει» η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη να ανέβει και στα δύο εκατομμύρια (όσο έδωσε και για τον Οσμάν) για να πείσει τους «πράσινους».

Μία προσπάθεια αρκετών εβδομάδων για να ικανοποιήσουν οικονομικά τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τον «Τολιό» που δεν έχει buyout με το «τριφύλλι» και υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025 συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό έναντι 500 χιλιάδων ευρώ τη σεζόν.

Παρόλα αυτά υπάρχουν και δύο ακόμα βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν αν και όπως έδειξε ο ΠΑΟΚ και στην περίπτωση του Όσμαν, δεν χαμπαριάζει. Δείχνει ικανός να αλλάξει τις ισορροπίες από τη μία μέρα στην άλλη.

Αφενός το σκεπτικό στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού ως προς τον Βασίλη Τολιόπουλο. Οι «πράσινοι» δεν έχουν πάρει κάποια οριστική απόφαση αναφορικά με το τι μελλεί γενέσθαι με τον Τολιόπουλο που ανήκει βέβαια στην ομάδα και λογίζεται ως παίκτης της. Και μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο σε μια εποχή που τα διαβατήρια αποτελούν είδος προς εξαφάνιση σχεδόν, να επιτρέψει στον Έλληνα γκαρντ να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της χώρας την καριέρα του. Βασική διαφορά σε σχέση με εκείνη του Όσμαν.

Στο παραπάνω γεγονός που κάνει δύσκολη τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού, πρέπει να κανείς να σκεφτεί και το επικοινωνιακό μετά τα όσα συνέβησαν με τον Τούρκο φόργουορντ.

«Το πρόσωπο της νέας εποχής»: Οι παράγοντες που πυροδότησαν την ΒΟΜΒΑ Όσμαν στον ΠΑΟΚ Ο ΠΑΟΚ έκανε κρότο με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ποντάροντας στο έδαφος που έχτισε για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Αφετέρου υπάρχουν και οι σκέψεις του Βασίλη Τολιόπουλου. Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr και μέχρι πριν από λίγες ημέρες τουλάχιστον, στο μυαλό του «Τολιό» δεν υπάρχε ο ΠΑΟΚ παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει.

Αν και εφόσον δεν συνεχίσει στον Παναθηναϊκό με πιο σημαντικό ρόλο απ’ αυτόν που είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ίδιος θα ήθελε να ξαναπαίξει για τον Άρη. Κάτι που έχει γνωστοποιήσει στον ατζέντη του, με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου της ομάδας να παίζει τον δικό της σημαντικό ρόλο.

Ο 31χρονος γκαρντ εκτιμά τα όσα πέρασε στον Άρη, την ομάδα που του έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στο υψηλότερο επίπεδο. Ένα περιβάλλον που τον αναγέννησε.

Οι κιτρινόμαυροι» θα ήθελαν φυσικά να συνεργαστούν εκ νέου μαζί του, όμως ο Τολιόπουλος δεν κυκλοφορεί ελεύθερος. Και αν ο Παναθηναϊκός διαμορφώσει έτσι τις συνθήκες που θα ενδώσει στις πιέσεις του ΠΑΟΚ, τότε το παχυλό συμβόλαιο που του προσφέρει ο «Δικέφαλος» (λίγο πάνω από τα διπλάσια από αυτά που αμείβεται στον Παναθηναϊκό) μπορεί να τον κάνει να αλλάξει γνώμη.