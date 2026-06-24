Ο Άρης ανακοίνωσε (και) τη σπουδαία μεταγραφή του Κεμ Μπιρτς με έναν συμβολισμό που αρέσει.

Πριν από 13 μήνες ο Κεμ Μπιρτς αποτελούσε βασικότατο κομμάτι του παζλ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για να «σπάσει» επιτέλους την όποια δική του προπονητική… κατάρα και να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης.

Έναν χρόνο μετά, ο Άρης της νέας εποχής ανακοίνωσε τη συμφωνία του – διετούς διάρκειας – με τον Καναδό σέντερ που βοήθησε τα μέγιστα την Φενέρμπαχτσε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλοπάτι. Και έστειλε ταυτόχρονα ένα ακόμα μήνυνα προς πάσα κατεύθυνση πως έχει αλλάξει… πίστα.

Η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι, προσέλκυσε μεγάλα ονόματα στον μεταγραφικό σχεδιασμό της επόμενης μέρας προκαλώντας… φρενίτισα ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Μία προσπάθεια όμως αυτού του βεληνεκούς αξίζει αν όχι επιβάλλει αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, όπερ και συμβαίνει στον Άρη. Οι άνθρωποι της ομάδας κοιτάζουν κάθε λεπτομέρεια και μαζί ένα γεγονός που γίνεται συνήθεια και έχει περάσει προσώρας στα… ψιλά. Όχι όμως για πολύ ακόμα αφού κάποιοι φίλοι της ομάδας το έχουν πάρει χαμπάρι και γουστάρουν μάλιστα.

Μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Έι Τζέι Λίντελ ΚΑΙ ο Κεμ Μπιρτς ανακοινώθηκε στις 19:14. Διόλου τυχαία η ώρα αλλά ιδιαίτερα σημειολογική καθώς αυτή είναι η ημερομηνία ίδρυσης του σωματείου.

Είπαμε στον Άρη προσέχουν και την κάθε λεπτομέρεια, έχοντας αλλάξει επίπεδο σε κάθε τι.

Η συνήθεια που γίνεται λατρεία και προκαταβάλει τον κόσμο της ομάδας να κάνει το ένα refresh μετά το άλλο στην σελίδα της ομάδας μέχρι αυτή να… πέσει. Όπως συνέβη τόσο με τον Σπανούλη όσο και με τον Κεμ Μπιρτς.