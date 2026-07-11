Ο ΠΑΟΚ έκανε κρότο με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ποντάροντας στο έδαφος που έχτισε για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η κίνηση Όσμαν έρχεται να διαταράξει τα «λιμνάζοντα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τα στεγανά αφού μία ομάδα από το EuroCup, με τεράστιες βέβαια βλέψεις και όνειρα, πλήρωσε και πήρε από τον πάμπλουτο Παναθηναϊκό των 7 Ευρωλιγκών, το βασικό του την προηγούμενη σεζόν τριάρι.

Ο ΠΑΟΚ έστρεψε τους προβολείς πάνω του, παίζοντας τα φώτα σε όλη την Ευρώπη. Ήθελε να κάνει θόρυβο με την μεταγραφή του στο «3» και τα κατάφερε και με το παραπάνω, κερδίζοντας σε πολλαπλά επίπεδα.

Για να πειστεί βέβαια ο Τούρκος να φορέσει τα «ασπρόμαυρα» συντέλεσαν διάφοροι λόγοι αφού δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη η αλλαγή στρατοπέδου.

Έπειτα από την τροπή των περιπτώσεων Σιλντς και Χεζόνια, στον ΠΑΟΚ ήθελαν κάτι εξίσου μεγάλο. Και κάπως έτσι κύκλωσαν το όνομα του Τσέντι Όσμαν, το συμβόλαιο του οποίου έληγε το επόμενο καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκού και ο οποίος για αρχή, δεν συζητούσε την αποδέσμευσή του.

Κάτω υπό άκρα μυστικότητα, ο Γιώργος Τσιάρας νέος Sports Director του ΠΑΟΚ μπήκε σε έναν κύκλο συζητήσεων με την πλευρά του παίκτη, εστιάζοντας περισσότερο στο οργανόγραμμα, το πρότζεκτ και το πλάνο και λιγότερο στα οικονομικά.

Δεδομένα τα χρήματα υπήρχαν έτοιμα να δοθούν κάτι που είχε διαμηνυθεί στον Τσέντι Όσμαν. Αυτό που τον κέρδισε όμως αφενός και άρχισε να το σκέφτεται σοβαρά, ήταν η θέση που θα είχε σε μία ομάδα που έρχεται σαν… σίφουντας στη νέα της εποχή.

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία νέα εποχή και ο «Δικέφαλος» σφίνωσε στο μυαλό του Τούρκου την εικόνα πως εκείνος θα αποτελεί το πρόσωπο αυτής. Τον franchise player της, ξεπερνώντας έτσι από νωρίς τους όποιους δισταγμούς για το «πισωγύρισμα» από Euroleague σε EuroCup.

Άλλωστε οι προεργασίες και η πρόθεση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα αυξητικές, χτυπώντας την πόρτα της πρώτης τη τάξει διοργάνωσης από την ερχόμενη κιόλας σεζόν. Ούτως ή άλλως τέτοια πρότζεκτ ταιριάζουν ταμάμ με την φιλοσοφία της κορυφαίας λίγκας στη γηραιά ήπειρο.

Οι νέες αφίξεις στον Παναθηναϊκό και δη στις θέσεις των φόργουορντ, δεν άφησαν ανεπηρέαστο το μυαλό του Τούρκου διεθνή. Πολλώ δε μάλλον εκείνη του Άιζακ Μπόνγκα, τον οποίο ήθελε και μάλιστα πολύ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μέσα σε όλα αυτά, πρέπει κανείς να προσθέσει και την σαφή επιθυμία του Τσέντι Όσμαν να μην συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, ψηφίζοντας Ελλάδα. Βέβαια ο παίκτης άνηκε στον Παναθηναϊκό, δεσμευόταν με συμβόλαιο μαζί του και άρα ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος άνηκε στους «πράσινους». Και εκείνοι δεν θα τον άφηναν να πάει οπουδήποτε.

Το αίσθημα της εθνικής ενότητας ήταν κάτι που δεν ήθελε να το διαταράξει ο Όσμαν και γι’ αυτό απέφυγε να μπει στην μέση, στην κονταρομαχία της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε που τον… λιγουρεύονταν.

Η Φενέρμπαχτσε του είχε προσφέρει ήδη 2,7 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο ενώ η Φενέρμπαχτσε τον πρόοριζε για αντι-Μπιμπέροβιτς και ήταν έτοιμη να του δώσει πάνω και από τα 3 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ, με τον Γιασικεβίτσιους μάλιστα να επικοινωνεί προσωπικά μαζί του ακόμα και την τελευταία στιγμή για να τον μεταπείσει.

Παρόλα αυτά, η επιλογή του ΠΑΟΚ αφού δεν ήθελε να διαταράξει τις ισορροπίες στην πατρίδα του και να γυρίσει για να παίξει εκεί, προκρίθηκε στο μυαλό του. Το ζήτημα από εκεί και πέρα ήταν να πειστεί και ο Παναθηναϊκός για να τον αφήσει να ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη. Κάτι που έγινε με το αζημίωτο φυσικά (2 εκατομμύρια ευρώ) και τη σύμφωνη γνώμη του Ομπράντοβιτς.

Ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, δεν επιθυμούσαν τη φυγή κανενός παίκτη κάτι το οποίο είχαν γνωστοποιήσει σε όλους εντός και εκτός ομάδας. Πλην όμως κατανοούσαν ότι η ενίσχυση σε θέσεις που υπάρχαν κάποιοι ρόλοι μοιρασμένοι, ήταν πιθανό να φέρει ανατροπή του σκηνικού.

Άλλωστε κανένας οργανισμός δεν επιθυμεί στις τάξεις του παίκτες δυσαρεστημένους, κάτι που εν τέλει σεβάστηκε ο Παναθηναϊκός και στην περίπτωση του Όσμαν. Με την τέταρτη απόπειρα φυσικά από πλευράς ΠΑΟΚ που ανέβηκε αισθητά και δεν παράτησε την προσπάθειά του αφού έβλεπε ότι έχει και τον παίκτη σύμμαχο. Και εν τέλει καρποφόρησε.

Η επιθυμία του Τούρκου έγινε σεβαστή και αφού οικονομικά το «τριφύλλι» ανταμείφθηκε, τον άφησε να συνεχίσει την καριέρα του εκεί που ο ίδιος επιθυμούσε. Παρεμφερής και η στάση του Ομπράντοβιτς στα παραπάνω.

Στο δικό του μυαλό, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν τον Μπόνγκα εκεί για να τον επαναφέρει στην κορυφή. Αυτό έγινε, εκτιμώντας βέβαια τις ικανότητες του Τσέντι Όσμαν. Παρόλα αυτά δεν είχε σηκώσει και… βέτο για να τον κρατήσει στο ρόστερ. Αν και εφόσον ερχόταν μία πρόταση που θα επέτρεπε στο frontoffice να ανάψει το πράσινο φως και να τον αφήσει, τότε κι εκείνος θα έδινε τη συγκατάθεσή του.

Όπερ και εγένετο με τον ΠΑΟΚ να προσφέρει συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ (11 μαζί με το ποσό που έδωσε στον Παναθηναϊκό), για να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν έρχεται απλά και αθόρυβα σε προσεχές μέλλον. Αλλά ήρθε και μάλιστα με φόρα.