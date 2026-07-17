Μία πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Άρης της νέας εποχής. κι αυτό διότι χειρίστηκε εξαιρετικά την υπόθεση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Το να φέρνει μία ομάδα που αγωνίζεται στο EuroCup απευθείας από τις ΗΠΑ έναν NBAer των 219 παιχνιδιών κανονικής διάρκειας με πάμπολλες διακρίσεις σε κολεγιακό επίπεδο και με τέτοιο μάλιστα συμβόλαιο τόσο από οικονονομικής όσο και από πλευράς διάρκειας, το λες και κατόρθωμα. Αφού τέτοιο ήταν αυτό που πέτυχε ο Άρης με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Οι Θεσσαλονικείς πήγαν στοχευμένα και συγκροτημένα για να υλοποιήσουν ένα πρότζεκτ που έμοιαζε αδύνατο. Όμως έδειξαν αυτό το καλοκαίρι πως με τον σωστό τρόπο και με υπομονή, μπορούν οι μηδαμινές πιθανότητες να αντιστραφούν και να φέρουν εις πέρας υποθέσεις που έμοιαζαν περισσότερο στο ξεκίνημά τους να βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας. Όπως έγινε και με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του versatile φόργουορντ Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι ενός ποσού 2 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Μία υπέρβαση που συνιστά και μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού για όλη την μπασκετική Ευρώπη.

Κι όλα αυτά διότι τα έκανε ΟΛΑ σωστά στη διεργασία της επίτευξης της συμφωνίας με τον παίκτη. Πιο αναλυτικά…

Οι «κιτρινόμαυροι» χτύπησαν από νωρίς την πόρτα της πλευράς του αθλητή (Έλληνας ατζέντης που εμπλέκεται στις υποθέσεις του Αντετοκούνμπο με ό,τι αυτό συνεπάγεται), για να δουν κατά πόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος μετακόμισης στη «γηραιά ήπειρο».

Η έμπρακτη κίνηση του Τολιόπουλου για να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές και το βασικό επιχείρημα Ο Βασίλης Τολιόπουλος προβάρει εκ νέου τα κιτρινόμαυρα του Άρη, συμβάλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του deal ανάμεσα στους Θεσσαλονικείς και τον Παναθηναϊκό.

Κι αυτό διότι το νέο μεταγραφικό σπουδαίο απόκτημα του Άρη βρίσκεται σε νεαρή ηλικία (γεννημένος του 2000) και είχε προτιμήσει να κυνηγήσει το American Dream στις περσινές κρούσεις ομάδων της Euroleague (δύο φορές προσπάθησε η Φενέρμπαχτσε να τον πάρει μέσα στη σεζόν).

Αφού λοιπόν διαπίστωσε πως υπάρχει αυτή τη φορά κοινό σημείο επαφής, δεν χρονοτρίβησε στιγμή. Κι αυτό ήταν το πιο σημαντικό για την έκβαση της υπόθεσης. Ο Άρης δεν μπήκε σε διαδικασία παζαριών μαζί του, δείχνοντάς του πόσο τον ήθελε. Του πρόσφερε σχεδόν αμέσως κοντά στο ποσό που ζήτησε για να είναι ικανοποιημένος οικονομικά, θέλοντας να προλάβει τον ανταγωνισμό.

Προτεραιότητα των ανθρώπων του Άρη ήταν να μη βγει στην ευρωπαϊκή πιάτσα ως διαθέσιμος και έτοιμος για την Ευρώπη. Διότι τότε οι ομάδες της Euroleague θα έσκαγαν μύτη, με πιο γεμάτο ακόμα πορτοφόλι και θα είχαν πιθανόν προτεραιότητα. Το πέτυχε κι αυτό ο Άρης, ερχόμενος σε πλήρη συμφωνία μαζί του εδώ και περίπου έναν μήνα.

Τελευταίο στάδιο της μεταγραφής του στους Θεσσαλονικείς ήταν να σεβαστεί ο Άρης – και να ρισκάρει – την τελευταία ζαριά που έριξε ο Αμερικανός μήπως προκύψει κάτι αρκετά δελεαστικό από το NBA.

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ δεν κατάφερε τα τελευταία χρόνια να εδραιωθεί στον «θαυμαστό κόσμο» εκτός της περιόδου 2024-25 με τους Πέλικανς, μοιράζοντας τη σεζόν ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και τη θυγατρική στη G-League.

Το μεγάλο «όπλο» του Άρη στις διαπραγματεύσεις με τον Τολιόπουλο Ο Βασίλης Τολιόπουλος ανηφορίζει προς Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να έχει ένα μεγάλο «όπλο» στις διαπραγματεύσεις του!

Συνεπώς είχε διαμηνύσει στους ατζέντηδές του πως αν προκύψει μέχρι τις 15/7 μία σοβαρή προοπτική στην Αμερική, να εξετάσουν τα δεδομένα για να παραμείνει και να παλέψει για μία θέση εκεί.

Αν όχι, να τηρήσουν τη συμφωνία – είχε μπει ρήτρα εμπιστευτικότητας που σεβάστηκαν όλες οι πλευρές – με τον Άρη και ο ίδιος να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι αυτή τη φορά. Έτσι κι έγινε. Η διορία πέρασε, κάτι ικανοποιητικό δεν βρέθηκε στο NBA κι έτσι ο Άρης ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα μία από τις σπουδαιότερες κινήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς για το καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο.