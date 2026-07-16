Ο Βασίλης Τολιόπουλος ανηφορίζει προς Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να έχει ένα μεγάλο «όπλο» στις διαπραγματεύσεις του!

Όλα δείχνουν πως ο Άρης θα κάνει ακόμα μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του, είναι έτοιμος να ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη!

Σε ένα «σίριαλ» που κράτησε αρκετές ημέρες, αφού και ο ΠΑΟΚ είχε κάνει ένα δυνατό «μπάσιμο», ώστε να τον αποκτήσει.

Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, ο Έλληνας γκαρντ θα φορέσει ξανά τα κίτρινα. Mε τον Άρη να έχει και ένα δυνατό «όπλο» στις διαπραγματεύσεις του.

Το «όπλο» του Άρη στις διαπραγμετεύσεις με τον Τολιόπουλο

Πριν να έρθει η συμφωνία με τον Βασίλη Τολιόπουλο θα έπρεπε να έχουμε και deal με τον Παναθηναϊκό.

Ο 30χρονος γκαρντ είχε συμβόλαιο, επομένως οι Θεσσαλονικείς θα καταβάλουν ένα γερό buy-out, για να τον κάνουν δικό τους.

Από όταν οι «πράσινοι» ικανοποιήθηκαν οικονομικά έμοιαζε να είναι «μονόδρομος» η συμφωνία και με τον ίδιο τον παίκτη.

Όπως είχαμε αναφέρει στο Ole.gr -εδώ και αρκετές ημέρες- ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στον Άρη.

Ετοιμάζει κίνηση για Τολιόπουλο και ο Άρης Περιζήτητος ο Βασίλης Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη, παρότι ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού με τον Άρη να μπαίνει δυνατά στην κουβέντα σύμφωνα με το Ole.gr.

Ο «Τολιό» έχει αγαπήσει πολύ τους ανθρώπους των «κίτρινων», αλλά και τους φίλους της ομάδας.

Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη είναι ένα μέρος που θα ήθελε να περάσει και το επόμενο μέρος της ζωής του, καθώς έγινε μπαμπάς, πριν από λίγους μήνες.

Όμως, υπήρχε ακόμα ένα πολύ δυνατό «όπλο» στο τραπέζι. Ποιο ήταν αυτό; Ο Βασίλης Σπανούλης!

Ο «Kill Bill» ήταν πάντα το «είδωλο» του Βασίλη Τολιόπουλου και έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για το πρόσωπό του.

«Το να με καλεί στην Εθνική ομάδα – το είδωλό μου και ένας από τους αγαπημένους μου συμπαίκτες – σήμαινε πολλά για μένα. Εκτιμώ πολύ αυτό που έκανε για μένα και το πώς έδειξε ότι πίστευε σε μένα», ήταν μερικά λόγια του γκαρντ του Παναθηναϊκού στην επίσημη ιστοσελίδα του EuroCup, πριν δύο χρόνια.

Οι δύο τους είχαν συνυπάρξει ως συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, αλλά χωρίς να έχουν «μοιραστεί» πολλές ώρες το ίδιο παρκέ.

Η πιο «στενή» τους σχέση ήρθε μέσω της Εθνικής. Όταν και ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε την εμπιστοσύνη του στον συνονόματό του.

Και όλα δείχνουν ότι ήταν ένα μεγάλο «όπλο» η παρουσία του στον Άρη, ώστε να επιστρέψει ο Βασίλης Τολιόπουλος.