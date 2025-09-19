To «BasketNews» έριξε «φως» στο πώς Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν «έλυσαν» την παραξήγησή τους!

Η παρεξήγηση μεταξύ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Αλπερέν Σενγκούν αποτελεί πλέον παρελθόν. Οι δύο «αστέρες» του μπάσκετ διευθέτησαν τις διαφορές τους μέσω ενός κοινού post στο Instagram.

Oι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν ήταν στην καλύτερη 5άδα του EuroBasket 2025. Ωστόσο, δεν έδωσε το χέρι ο ένας στον άλλον, κατά τη διάρκεια της βράβευσής τους και δημιούργησαν πολλά «ερωτηματικά».

Ο «Giannis» εξέφρασε τη συγγνώμη του για ένα σχόλιο που έκανε σχετικά με τις τουρκικές σημαίες σε ένα LIVE. Την ίδια ώρα, ο Αλπερέν Σενγκούν απέδωσε τις εντάσεις σε επικοινωνιακό λάθος και διέγραψε ένα post που είχε ανεβάσει μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα.

Η αποκλιμάκωση της κατάστασης προήλθε από την πρωτοβουλία του παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας για το «BasketNews», ένας Τούρκος οπαδός έστειλε απειλητικό μήνυμα στη σύζυγο του Γιάννη. Γεγονός που τον οδήγησε να αναζητήσει και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Αλπερέν Σενγκούν για την επίλυση της παρεξήγησης.

Η τηλεφωνική τους συνομιλία και η ανταλλαγή μηνυμάτων βοήθησαν να λυθεί η ένταση, καταλήγοντας στο κοινό τους post. Οι συγκρούσεις μεταξύ Γιάννη Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν θα παραμείνουν πλέον εντός του αγωνιστικού χώρου, επιστρέφοντας την έμφαση στο παιχνίδι και όχι σε εξωαγωνιστικές αντιπαραθέσεις.

Αναλυτικά τι αναφέρει το «BasketNews»:

«Όταν φαινόταν ότι η ένταση θα συνέχιζε να αυξάνεται, ο Γιάννης έκανε την πρώτη κίνηση.

Άρχισε να επικοινωνεί, να ρωτάει τριγύρω, προσπαθώντας να βρει τον αριθμό τηλεφώνου του Αλπερέν Σενγκούν, σύμφωνα με πηγές στο BasketNews. Μόλις τον έλαβε, τηλεφώνησε.

Αυτό το πρώτο βήμα είχε σημασία. Αντί να αφήσει την αντιπαράθεση να συνεχιστεί μέσω πρωτοσέλιδων, συνεντεύξεων Τύπου και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης σήκωσε το τηλέφωνο για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Αυτό που θα μπορούσε να είχε μετατραπεί σε μια ιστορία του NBA που θα έφτανε όλη τη σεζόν, ξαφνικά αντιμετωπίστηκε άμεσα, πρόσωπο με πρόσωπο.

Και δεν σταμάτησε σε ένα τηλεφώνημα. Υπήρξαν πολλές συνομιλίες. Ακολούθησε μια σειρά από μηνύματα κειμένου».